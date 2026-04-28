Encuentran el cadáver de un hombre con disparos por arma de fuego en Irún

En la madrugada de este martes, un hombre ha aparecido muerto junto a una chabola en un barrio de Irún. Según informa el Departamento vasco de Seguridad, las primeras investigaciones apuntan a que el motivo de la muerte habría sido por disparos de arma de fuego.

Ha sido a las 3:30 horas de la madrugada cuando una persona ha alertado a la Ertzaintza tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en los alrededores de unas chabolas en el barrio de Belaskoenea. Tras el aviso, miembros de la Ertzaintza y la Osakidetza se desplazaron hasta el lugar, donde pudieron constatar el fallecimiento del hombre.

La víctima tenía 34 años, y presentaba una herida que, presuntamente, se habría producido con un arma de fuego. Ahora, la Ertzaintza trabaja en una investigación para esclarecer los hechos, y el cuerpo ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal.

Muere un conductor en Córdoba

Desafortunadamente esta misma madrugada otra persona ha muerto en Córdoba. Se trata del conductor de un turismo que circulaba por la carretera N-432 a la altura de la localidad cordobesa de Fuente Obejuna, que colisionó con un camión.

Según informa el 112 perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el conductor quedó atrapado en el interior de su vehículo, por lo que se desplazaron efectivos de Bomberos de Peñarroya, Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras, además de servicios médicos del 061 para excarcelar al hombre. Pese a la actuación de los efectivos, el conductor del turismo acabó falleciendo.

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