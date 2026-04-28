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Encuentran el cadáver de un hombre con disparos por arma de fuego en Irún

Una persona alertó del hallazgo del cuerpo sin vida del hombre junto a unas chabolas del barrio de Belaskoenea.

Coches policiales de la Ertzaintza

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Paula Hidalgo
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En la madrugada de este martes, un hombre ha aparecido muerto junto a una chabola en un barrio de Irún. Según informa el Departamento vasco de Seguridad, las primeras investigaciones apuntan a que el motivo de la muerte habría sido por disparos de arma de fuego.

Ha sido a las 3:30 horas de la madrugada cuando una persona ha alertado a la Ertzaintza tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en los alrededores de unas chabolas en el barrio de Belaskoenea. Tras el aviso, miembros de la Ertzaintza y la Osakidetza se desplazaron hasta el lugar, donde pudieron constatar el fallecimiento del hombre.

La víctima tenía 34 años, y presentaba una herida que, presuntamente, se habría producido con un arma de fuego. Ahora, la Ertzaintza trabaja en una investigación para esclarecer los hechos, y el cuerpo ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal.

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Según informa el 112 perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el conductor quedó atrapado en el interior de su vehículo, por lo que se desplazaron efectivos de Bomberos de Peñarroya, Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras, además de servicios médicos del 061 para excarcelar al hombre. Pese a la actuación de los efectivos, el conductor del turismo acabó falleciendo.

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