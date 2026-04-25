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Más de 30 psiquiatras piden apartar a Trump del poder por su salud mental

Un informe entregado al Senado de Estados Unidos plantea activar la Enmienda 25 de la Constitución estadounidense para incapacitar al presidente.

Donald Trump en el despacho Oval

Más de 30 psiquiatras piden apartar a Trump del poder por su salud mental | Antena 3 Noticias

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Iman Benataya
Publicado:

El debate sobre la salud mental de Donald Trump ha vuelto a intensificarse tras sus últimos comentarios públicos sobre la guerra y el papa. Más de trenta de médicos y psiquiatras han remitido un informe al Senado estadounidense en el que piden evaluar su capacidad para ejercer el cargo. El documento propone invocar la vigésimoquinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, una herramienta que permite retirar al presidente de sus funciones si se considera que no está en condiciones de cumplir con sus responsabilidades. Concretamente, los especialistas apelan al supuesto que contempla la incapacidad para ejercer los poderes del cargo.

Sin embargo, para que esta medida pueda llevarse a cabo, se requeriría el respaldo del vicepresidente y de la mayoría del gabinete, un escenario que, por el momento, se considera poco probable.

Una de las impulsoras del informe, la psiquiatra forense Bandy Lee, insiste en que su crisis psicológica aguda se ha tratado como problema político y no médico. Los especialistas advierten de síntomas como deterioro cognitivo, episodios de confusión, somnolencia en actos públicos y comportamientos de grandiosidad. Cabe destacar que no se trata de una polémica nueva, ya que la doctora Lee ya publicó en 2017 un análisis sobre el estado psicológico del mandatario, y asegura que, desde entonces, su situación no ha dejado de empeorar.

Los profesionales que firman el informe alertan, además, del riesgo que supone que el presidente mantenga el control sobre las armas nucleares con su comportamiento que califican de imprevisible.

Desde la Casa Blanca han rechazado de plano estas acusaciones, y por su lado, sectores del Partido Demócrata insisten en la necesidad de estudiar medidas, incluso un eventual proceso de destitución.

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