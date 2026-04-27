El presidente de Adif niega responsabilidades en Adamuz: "No he hecho nada que hubiera tenido que ver con el accidente"

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha rechazado este lunes cualquier responsabilidad en el accidente ferroviario ocurrido en enero en Adamuz (Córdoba) y ha descartado dimitir, pese a las peticiones formuladas por el Partido Popular durante su comparecencia en el Senado.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Ignacio Barrón, ha descrito el suceso como un hecho "fortuito y con una carga enorme de mala suerte", aludiendo a que las roturas de carril son eventos que se producen con cierta frecuencia, aunque rara vez derivan en consecuencias de este tipo.

En la primera sesión de la comisión de investigación impulsada por los populares, Marco ha defendido su actuación al frente del gestor ferroviario y ha insistido en que no existe, a su juicio, ninguna acción u omisión atribuible a su gestión que haya influido en el siniestro. "He hecho un examen a conciencia de mis actos y mis acciones como responsable de la vía y no he encontrado ninguna acción u omisión que haya podido contribuir a evitar este accidente, y no voy a dimitir porque tengo un compromiso con la verdad, con defender la profesionalidad de mis trabajadores y hacer lo imposible para que esto no se vuelva a repetir", ha afirmado.

Defensa de la gestión

Durante su intervención, el presidente de Adif ha reiterado que los protocolos de mantenimiento en el tramo afectado se estaban aplicando conforme a lo establecido. Según ha explicado, los defectos críticos detectados previamente habían sido corregidos, mientras que los de menor entidad permanecían bajo seguimiento dentro de los sistemas de vigilancia.

Marco ha subrayado que cualquier mejora futura deberá apoyarse en las conclusiones de los técnicos encargados de investigar el accidente. En este sentido, ha puesto el foco en la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención a partir de datos objetivos.

El responsable de Adif ha reclamado que se aceleren los análisis de laboratorio sobre los carriles y las soldaduras, al considerar que estos estudios serán determinantes. "Ha habido demasiadas especulaciones y creo que han generado un daño innecesario a las víctimas, a los heridos y a sus familiares. Lo que hay que hacer es comenzar las pruebas de laboratorio, que son las que van a determinar la verdad", ha señalado. Además, ha solicitado acceso a los datos de telemetría de las cajas negras de los trenes implicados, con el objetivo de completar la investigación interna que el organismo debe realizar por ley.

Un debate sobre la causa del accidente

En respuesta a las acusaciones del senador del PP, Marco ha rechazado que esté confirmada la hipótesis de una rotura de vía como origen del descarrilamiento. Ha indicado que, por el momento, se trata de un indicio sin confirmar y ha negado que existan pruebas concluyentes sobre una posible incidencia detectada horas antes.

Como argumento, ha recordado que hasta 19 trenes circularon por ese punto en las 22 horas previas sin que se registraran anomalías por parte de los maquinistas ni de los sistemas de control.

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