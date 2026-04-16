Muere Alex Manninger, exportero de Arsenal, Juventus y Espanyol, al ser arrollado por un tren

El exfutbolista austríaco Alexander Manninger, internacional en 33 ocasiones con su selección y con una dilatada carrera en clubes como Arsenal, Juventus y Liverpool, ha muerto este jueves a los 48 años tras un accidente de tráfico, según informó la Federación Austríaca de Fútbol (ÖFB).

Manninger viajaba solo cuando su vehículo fue arrollado por un tren de cercanías en un paso a nivel sin barreras en la región de Salzburgo, en el oeste del país. El maquinista y los 25 pasajeros del tren resultaron ilesos, pero los servicios de emergencia no pudieron reanimar al exportero, que falleció a causa de las heridas.

"Embajador del fútbol austríaco"

El director deportivo de la ÖFB, Peter Schöttel, destacó su figura en un comunicado: "Fue un embajador excepcional del fútbol austriaco y todo un ejemplo para los jóvenes porteros. Su profesionalismo, serenidad y fiabilidad lo convirtieron en una pieza fundamental de sus equipos y de la selección nacional. Sus logros merecen el máximo respeto y serán inolvidables", señaló.

Manninger inició su carrera en 1994 en el Austria Salzburg y, en 1997, se convirtió en el primer austríaco en jugar en la Premier League al fichar por el Arsenal, donde permaneció cinco temporadas. Con el conjunto londinense conquistó la Premier League y la FA Cup en la campaña 1997/98 bajo las órdenes de Arsène Wenger.

Pretemporada con el Espanyol en 2002

En el verano de 2002, con 25 años, llegó al Espanyol. Sin embargo, en la pretemporada, tuvo que dejar el conjunto blanquiazul por problemas contractuales y empezó una larga etapa en el Calcio italiano, defendiendo las porterías de equipos como Torino, Bolonia, Siena y Juventus, antes de ir al Augsburgo y acabar, con 39 años, en la plantilla del Liverpool, aunque no llegó a debutar con los 'reds'.

A nivel internacional, formó parte de la selección austríaca que disputó la Eurocopa de 2008, celebrada en Austria y Suiza, torneo que terminó con la victoria de España.

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