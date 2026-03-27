Impacta un tren de Rodalies contra un árbol caído en Girona

Un tren de la línea R11 de Rodalies ha colisionado este viernes contra un árbol caído sobre la vía a la altura de Sant Jordi Desvalls, en Girona. El incidente, ocurrido pasadas las 16:00 horas, no ha provocado heridos, aunque ha obligado a activar un amplio dispositivo de emergencia para atender a los pasajeros.

Según ha informado Protección Civil, el suceso ha derivado en la activación del plan FERROCAT en fase de alerta, mientras los equipos de intervención trabajan en la zona para garantizar la seguridad y restablecer la circulación.

Un total de 150 pasajeros viajaban en el convoy en el momento del impacto. Todos ellos han sido evacuados sin daños por los Bombers de la Generalitat, que han desplegado siete dotaciones en el lugar del accidente. Los efectivos han trasladado a los viajeros a un punto seguro para facilitar su reubicación.

Tras la evacuación, los pasajeros han continuado su trayecto mediante un servicio alternativo por carretera habilitado entre las estaciones de Flaçà y Figueres.

Refuerzo del transporte

Para minimizar las afectaciones, Renfe ha puesto en marcha un dispositivo especial que incluye conexiones por autobús y un servicio adicional de alta velocidad. Este refuerzo ferroviario cubre el trayecto entre Barcelona Sants y Figueres, con paradas en Girona, con el objetivo de mantener la movilidad en el corredor afectado.

La compañía ferroviaria ha adoptado estas medidas de forma inmediata tras el accidente para reducir el impacto en los usuarios de la línea. En una entrevista en '3Cat Info', el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha reconocido que todavía no hay una estimación sobre la recuperación del servicio ferroviario. Según ha explicado, la prioridad inmediata ha sido garantizar la seguridad de los viajeros y proceder a la evacuación de los 165 pasajeros afectados.

El responsable ha incidido en que "afortunadamente" no se han producido heridos, aunque ha señalado que ahora corresponde esclarecer qué ha provocado el incidente. En este sentido, ha apuntado que, si ha tenido lugar, es porque no se ha podido evitar.

Carmona también ha querido aclarar que el punto donde se ha registrado el choque, en Sant Jordi Desvalls, no está incluido entre los "puntos críticos" de la red de Rodalies.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.