Muere una mujer y un hombre resulta herido por una bala tras un tiroteo en un cortijo de Pechina, Almería

En un núcleo de viviendas situado en el cortijo de la rambla Conquín, en la barriada de El Marraque, en Pechina (Almería), se ha producido un tiroteo que ha acabado con la vida de una mujer.

El torno a las 11:00 horas el centro de coordinación de emergencias 112 de Andalucía ha recibido un aviso. Aunque la alerta inicial fue trasladad por los sanitario del 061 que pidieron urgentemente la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Los agentes mantienen acordonada la zona mientras investigan las circunstancias del crimen y confirman la identidad de la víctima. Por su parte, los agentes locales han confirmado que el cuerpo sin vida de la mujer presentaba heridas de extrema gravedad, aunque no han precisado si han sido ocasionadas por un arma de fuego

Al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería también ha sido evacuado un varón con una herida de bala, han indicado fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía a Europa Press. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y servicios médicos.

Intentó agredir a los agentes

A principio del mes de marzo, un hombre murió durante una intervención de la Guardia Civil en el restaurante La Tejera, en la localidad almeriense de Olula del Río. Los agentes se desplazaron hasta el lugar donde el varón se encontraba alterando el orden público. Una vez se personaron los intentó agredir, por lo que los servicios sanitarios fueron alertados.

Cuando llegaron las asistencias, solo pudieron confirmar la muerte del hombre. Fuentes consultadas por 'Diario de Almería' dijeron que el fallecido era conocido en el municipio y sufría brotes de esquizofrenia. Además, añadieron que había tenido problemas con las drogas y había estado ingresado en prisión.

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