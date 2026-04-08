VÍDEO: Un camarero salva la vida de una niña que se atragantó en un bar de Sevilla

Un camarero ha salvado la vida de una niña que estuvo a punto de atragantarse en la terraza de un bar de la ciudad de Sevilla.

Como se aprecia en el vídeo, la niña se llevaba las manos a la boca tras haberse tragado un trozo de carne mientras se levantaba e intentaba expulsarlo, a lo que el camarero acudió sin pensarlo, e inmediatamente se le unió uno de sus compañeros.

El salvador ha declarado al grupo Atresmedia que "Fue mucho instinto" lo que provocó su rápida intervención. "En ese momento no lo pensé, la verdad", añade.

"Como padre, todavía me emociono un poquito", concluye mostrando una sonrisa.

En caso de sufrir atragantamiento, es recomendable seguir estos pasos para hacer frente a dicha situación.

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