Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Lleida

Muere tras precipitarse de un tercer piso en lo que "podría" ser una pelea con compañeros de piso en Lleida

La víctima falleció de madrugada en el Hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdense tras ser trasladada en estado muy grave.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra Europa Press

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Un joven de 22 años ha muerto en Lleida tras precipitarse de un tercer piso este domingo al mediodía. Los Mossos d'Esquadra investigan los hechos, un suceso que "podría" deberse a una pelea con sus compañeros de piso, confirman fuentes policiales a Europa Press. La víctima falleció de madrugada en el Hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdense tras ser trasladada en estado muy grave.

La policía catalana mantiene la investigación abierta.

Los compañeros de piso, detenidos

Los compañeros de piso de este joven, de 28 y 24 años, fueron detenidos, según el medio 'Segre', por su presunta relación con la muerte de su compañero de piso. El joven habría mantenido una fuerte discusión con los otros inquilinos del piso que compartía y que desató una pelea.

Cuando los agentes accedieron a la vivienda desde donde se habría precipitado a la víctima, detalla 'Segre', observaron vestigios compatibles con una pelea en las diferentes habitaciones y una ventana que daba al patio de luces abierta. En ese momento, identificaron a los vecinos que se encontraban presentes, entre ellos dos de los inquilinos del piso, uno herido, y procedieron a detenerlos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El boom de las golosinas entre adultos: una tendencia que nunca pasa de moda

Golosinas

Publicidad

Sociedad

Se busca a Esther López, la joven desaparecida en Traspinedo

Bajo una trampilla debajo de las camas, así encontraron el zulo del caso Traspinedo

Agentes de la Policía Nacional en Valencia

Detenido un hombre en Córdoba después de, presuntamente, matar a una mujer y atrincherarse en su vivienda

Noticias de hoy

Noticias de hoy, lunes 13 de abril de 2026

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
Lleida

Muere tras precipitarse de un tercer piso en lo que "podría" ser una pelea con compañeros de piso en Lleida

Beso
El Día Internacional del Beso

Día Internacional del Beso: qué ocurre en tu cuerpo cuando besas y por qué es tan importante

Golosinas
GOLOSINAS

El boom de las golosinas entre adultos: una tendencia que nunca pasa de moda

Cada vez más adultos consumen golosinas impulsados por la nostalgia y los recuerdos de su infancia.

Efemérides de hoy 13 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 13 de abril?
Efemérides

Efemérides de hoy 13 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 13 de abril?

Consulta las efemérides de hoy 13 de abril de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Imagen de archivo de Esther López

Encuentran un zulo en la casa del principal sospechoso del caso Traspinedo

Crimen de Villanueva de la Cañada

Ingresa en prisión el detenido por matar al niño de 11 años en un centro cultural de Villanueva de la Cañada

Bomberos Vizcaya

Detenido un hombre por presunta implicación en el incendio de la papelera de Iurreta en Vizcaya

Publicidad