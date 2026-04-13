Muere tras precipitarse de un tercer piso en lo que "podría" ser una pelea con compañeros de piso en Lleida

Un joven de 22 años ha muerto en Lleida tras precipitarse de un tercer piso este domingo al mediodía. Los Mossos d'Esquadra investigan los hechos, un suceso que "podría" deberse a una pelea con sus compañeros de piso, confirman fuentes policiales a Europa Press. La víctima falleció de madrugada en el Hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdense tras ser trasladada en estado muy grave.

La policía catalana mantiene la investigación abierta.

Los compañeros de piso, detenidos

Los compañeros de piso de este joven, de 28 y 24 años, fueron detenidos, según el medio 'Segre', por su presunta relación con la muerte de su compañero de piso. El joven habría mantenido una fuerte discusión con los otros inquilinos del piso que compartía y que desató una pelea.

Cuando los agentes accedieron a la vivienda desde donde se habría precipitado a la víctima, detalla 'Segre', observaron vestigios compatibles con una pelea en las diferentes habitaciones y una ventana que daba al patio de luces abierta. En ese momento, identificaron a los vecinos que se encontraban presentes, entre ellos dos de los inquilinos del piso, uno herido, y procedieron a detenerlos.

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