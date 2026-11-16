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El CNI no ve evidencias de que la entrada masiva en Ceuta fuera "instigada, planeada o coordinada" por Marruecos

La Guardia Civil considera "insuficiente" la información del CNI sobre la entrada masiva a Ceuta.

Imagen de archivo de la Guardia Civil en Ceuta

Imagen de archivo de la Guardia Civil en Ceuta EFE

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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La Guardia Civil ha considerado en un informe que la información que el CNI le trasladó sobre la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta era "parcial e insuficiente". Mientras tanto, el propio CNI, a través de otro informe, ha concluido que no se han obtenido hasta la fecha evidencias que permitan afirmar que la entrada masiva fueran el resultado de "una acción instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes".

La Guardia Civil dice que la información del CNI fue "insuficiente"

La Benemérita entiende que con esa información era difícil "dimensionar la amenaza" de lo que terminaría siendo la entrada de más de 70.000 personas a la ciudad autónoma En todo caso apunta a que pudo considerarse "un aviso o alerta temprana", recoge un informe remitido a la Audiencia Nacional.

Por lo tanto, las comunicaciones entre la Guardia Civil y el CNI no anticiparon "el salto cualitativo entre una convocatoria ordinaria y la materialización de una crisis de carácter excepcional".

De esta manera y siempre según el informe, la Guardia Civil deja claro que no "recibió comunicación" que pueda considerarse una "alerta" en los días previos a la entrada.

No obstante, sí que valora las comunicaciones que se cruzó un miembro del CNI y un agente de la UCE3 del instituto armado entre el 29 de julio y el 7 de agosto. En el informe la Guardia Civil destaca que de haberse producido un mensaje "en términos de posible amenaza a la seguridad nacional", la respuesta habría sido "muy superior, incluso del máximo nivel político".

Ahora, tres meses y medio después del asalto a la ciudad autónoma española, Ceuta sigue sin recuperar la normalidad.

Aunque la mayoría de quienes entraron durante la avalancha de finales de julio abandonaron Ceuta en las horas y días posteriores, el Gobierno asegura que más del 90% había regresado a Marruecos en los primeros días, la crisis no ha terminado. La Policía Nacional mantiene que aún hay personas por las calles de la ciudad y que se están realizando labores de triaje para identificarlas y determinar su situación administrativa. Quienes no acepten ser filiados podrían ser devueltos a Marruecos, según lo trasladado por los agentes.

"Ceuta se ha convertido en un macroceti'"

La población de Ceuta sigue mostrando inquietud por la situación. Muchos vecinos consideran que, pese al descenso de migrantes en las calles y al avance de los desalojos, la ciudad todavía no ha recuperado su normalidad.

"Todavía está lejos de la normalidad y aún nos queda bastante", lamenta un vecino. Otra residente afirma que "está toda la ciudad llena de inmigrantes", mientras que una tercera resume el malestar con que "Ceuta se ha convertido en un macroceti".

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