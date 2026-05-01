Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

ATROPELLO MORTAL

Muere una mujer atropellada en la A-2 en Bell-lloc d'Urgell, Lleida

Ascienden a 33 las personas muertas en las carreteras catalanas en lo que va de año.

Imagen de archivo de Mossos

Imagen de archivo de MossosEUROPAPRESS

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

Una mujer de 46 años, vecina de Lleida, ha fallecido la noche de este jueves tras ser atropellada por un turismo en el punto kilométrico 474 de la A-2, a la altura de Bell-lloc d'Urgell, Lleida. Las causas del siniestro se están investigando, según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

El aviso se recibió a las 22:10 horas, momento en el que los Mossos d'Esquadra activaron dos patrullas. También acudieron al lugar cuatro unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), aunque no pudieron salvar la vida de la víctima.

Con este fallecimiento, ascienden a 33 las personas muertas en las carreterascatalanas en lo que va de año, cinco de ellas peatones.

Atropello mortal en Pontevedra

El pasado miércoles 22 de abril, un hombre de 48 años murió a primera hora de la mañana tras ser atropellado en la carretera PO-531, en Pontevedra. El aviso al CIAE 112 Galicia se produjo poco después de las 8:00 horas, alertando de que una persona había sido arrollada en el entorno del polígono de O Vao-Campañó.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil. A pesar de la rápida intervención, el peatón falleció en el acto. Según fuentes de la Guardia Civil, la víctima estaba realizando trabajos en la zona y el vehículo implicado podría haber sido un camión cuyo conductor no se detuvo.

Un menor fallecido tras un atropello en Sevilla

Otro de los casos recientes tuvo lugar en Sevilla, donde un menor de nueve años falleció el domingo 12 de abril tras varios días ingresado en el Hospital Virgen del Rocío. El niño había sido atropellado el viernes anterior en el barrio de Triana.

El accidente ocurrió en torno a las 21:00 horas. Según testigos, el menor iba corriendo cuando un coche lo golpeó con la puerta, provocando su caída y un fuerte impacto contra el bordillo. Como consecuencia, sufrió heridas muy graves y una parada cardíaca.

Los servicios de emergencia del 061 le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante una hora, logrando estabilizarlo antes de su traslado al hospital, donde permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento.

El conductor abandonó inicialmente el lugar por miedo, aunque posteriormente se presentó ante la Policía. El cuerpo del menor fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla para la práctica de la autopsia, que deberá determinar con exactitud las causas de la muerte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Una deuda de 5.000 euros, el origen del asesinato del empresario Jesús Tavira

Lugar de los hechos

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de Mossos

Muere una mujer atropellada en la A-2 en Bell-lloc d'Urgell, Lleida

Imagen de un furgón de la Policía Nacional

Tercera denuncia contra el cirujano encarcelado en Murcia por supuestos abusos a pacientes

Imagen de archivo de un menor vacunándose de meningitis

Muere una niña de 11 años por un posible caso de meningitis en Ourense

Lugar de los hechos
JESÚS TAVIRA

Una deuda de 5.000 euros, el origen del asesinato del empresario Jesús Tavira

Ambulancia del 112 Andalucía.
INCENDIO

Muere una persona tras incendiarse una vivienda en Rota, Cádiz

Efemérides de hoy 1 de mayo de 2026: Bolivia nacionaliza los hidrocarburos
Efemérides

Efemérides de hoy 1 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 1 de mayo?

Consulta las efemérides de hoy 1 de mayo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Roban la silla de ruedas a una niña de 9 años
Comunidad Valenciana

Roban la silla de ruedas eléctrica de una niña de 9 años con discapacidad en Castellón

"Son sus piernas", remarca la madre de Lina que tiene una discapacidad motora del 73% y esta silla es fundamental para su movilidad.

Prohibido fumar en una comunidad de vecinos

Una comunidad de vecinos de Vigo prohíbe fumar en las terrazas y ventanas de las viviendas

Los servicios de emergencia atendiendo al herido

Detenido un joven de 21 años por apuñalar a un hombre en Agaete, Gran Canaria

Trabajadores de institutos de L'Hospitalet (Barcelona) critican la presencia de Mossos en centros

La Generalitat deja en manos de los centros que haya o no Mossos de paisano en las aulas

Publicidad