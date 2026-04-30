Detenido un joven de 21 años por apuñalar a un hombre en Agaete, Gran Canaria

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 21 años como presunto autor del apuñalamiento de un hombre de 43 años ocurrido en la noche del miércoles en el Puerto de Las Nieves, en Agaete, en Gran Canaria. El suceso tuvo lugar en una plazoleta cercana a un supermercado de la zona. El herido fue trasladado en estado muy grave al hospital tras ser estabilizado por los servicios de emergencia.

Una pelea con varios implicados

Los hechos se produjeron en torno a las 20:00 horas, cuando se originó una pelea en plena vía pública en la que participaron varios vecinos. Según algunas fuentes, el altercado habría comenzado por motivos desconocidos, si bien apuntan a que la víctima se encontraba en estado de alteración, posiblemente relacionado con problemas de adicción a sustancias.

La discusión fue escalando rápidamente hasta convertirse en una trifulca en la que intervinieron varias personas. La tensión del momento y la presencia de varios implicados hacen que resulte complicado determinar por ahora con exactitud el desarrollo de los hechos.

Un ataque por la espalda

En el transcurso de la pelea, un hombre habría atacado a la víctima por la espalda, asestándole una puñalada en el cuello. Tras la agresión, el presunto autor huyó del lugar, dejando al herido, otro hombre, gravemente herido en el suelo. La violencia del ataque provocó momentos de gran tensión entre los presentes, que alertaron rápidamente a los servicios de emergencia.

Despliegue de emergencias

Hasta la zona se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como agentes de la Policía Local, Policía Canaria y Guardia Civil. Los sanitarios lograron estabilizar al herido. La rápida actuación de los sanitarios fue clave para atender y estabilizar al afectado en el lugar antes de su traslado hospitalario. Fue evacuado en estado muy grave al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde permanece ingresado.

Detención del atacante

Tras el ataque, los agentes iniciaron una investigación que incluyó la toma de declaraciones a testigos presenciales. Gracias a estas pesquisas, lograron identificar y localizar al presunto agresor, un joven de 21 años que fue detenido en la mañana de este jueves, horas después de que ocurrieran los hechos y en el mismo municipio.

Además, los investigadores consiguieron encontrar el arma blanca supuestamente utilizada en la agresión en los alrededores de la zona. La investigación continúa abierta para determinar el origen exacto del conflicto y esclarecer si existían rencillas previas entre la víctima y el detenido. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.

El suceso ha causado conmoción en Agaete y en toda la isla, y las imágenes del dispositivo sanitario atendiendo a la víctima han trascendido a través de distintos chats de WhatsApp. Vecinos y comerciantes siguen pendientes de la evolución del herido, que continúa ingresado en estado grave mientras avanzan las diligencias policiales.