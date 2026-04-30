La Generalitat deja en manos de los centros que haya o no Mossos de paisano en las aulas

El plan piloto en Cataluña para introducir agentes de los Mossos d’Esquadra -sin uniformar ni armados- en centros educativos, con el objetivo de mejorar la convivencia y reducir los conflictos, no se limitará a los institutos. También se aplicará en institutos escuela, centros de Formación Profesional e incluso en escuelas de primaria.

Así lo ha confirmado la consejera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, quien este martes ha detallado en una rueda de prensa la prueba piloto, una iniciativa que ya se ha puesto en marcha esta semana en 14 centros de los 5.400 que hay en Cataluña, con la participación de seis agentes.

La noticia ha causado un gran revuelo entre algunos alumnos, padres y también docentes y personal directivo de algunos centros educativos, que se muestran contrarios a la presencia de policía en los centros. Aunque, según Niubó, los Mossos nunca entrarían en las aulas ni participarían en los claustros de profesores, si no que su función es la de prevenir que los conflictos de la calle se trasladen a la clase. Desde el Departamento de educación se asegura que "no hay un problema de seguridad ni convivencia" en los centros educativos catalanes, pero sí cada vez más "complejidad social".

Dentro del plan, está previsto que tanto a final de curso como a final de año se evalúe su funcionamiento para introducir posibles ajustes y decidir si se amplía a más centros.

"A demanda de algunos centros educativos”, ha dicho el presidente Salvador Illa, insistiendo repetidas veces en la palabra "demanda", "ponemos en marcha una prueba de concepto", ha explicado. "En función del resultado decidiremos si esta política se extiende o no", aclara.

El presidente de la Generalitat ha añadido que "la mitad de los países de la OCDE tienen agentes de este tipo para ayudar a la mediación a los colegios" y que, por lo tanto, es una prueba de concepto "sometida al principio de voluntariedad de esos centros que lo pidan", respondiendo así a los rumores de que varios centros se habrían borrado de este listado.

Los Mossos celebran el plan

Toni Castejón, portavoz de FEPOL Mossos, ha reconocido que se sabe poco sobre este plan piloto nuevo, pero que, aun así, la "presencia de policía en cualquier sitio es buena, aunque habrá que ver en qué condiciones", ha dicho.

Castejón ha recordado que la presencia de agentes en los centros no es novedad: "llevamos muchos años que la policía va a colegios a dar charlas". Y añade que, si hay institutos que lo han pedido, "es por algo".

Preguntado por el tipo de conflictos que pueden trasladarse de la calle a las aulas, el portavoz reconoce que hay de todo: "hemos visto bullying, que se multiplica con las RR. SS; hay agresiones, armas blancas, bandas latinas. Te sorprende por la edad, pero de la calle se traslada al colegio”, dice. “El policía puede aportar la mediación y la explicación en este tipo de situaciones", añade.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.