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Ponle Freno impulsa un manifiesto para reducir los atropellos a peatones antes de 2030

El Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial ha presentado este martes el Manifiesto Ponle Freno Peatones 2030, una iniciativa que tiene el objetivo de reducir en un 50% el número de fallecidos y heridos graves por atropellos en entornos urbanos.

Manifiesto Ponle Freno para reducir los atropellos a peatones

Manifiesto Ponle Freno para reducir los atropellos a peatonesAntena 3 Noticias

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María del Álamo
Publicado:

Según los últimos datos disponibles, en 2024 se registraron en España 12.233 atropellos, con 207 víctimas mortales y 1.583 heridos graves. Aunque el número de fallecidos ha descendido un 5% respecto a 2019, los heridos graves han aumentado un 17%, un dato que, según los investigadores, evidencia que la evolución actual está lejos de los objetivos marcados por organismos como Naciones Unidas, la Unión Europea y la Dirección General de Tráfico.

El acto ha contado con Josep Alfonso, presidente del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno AXA; Luis Martínez-Sicluna, secretario General de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); Álvaro Gómez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT; Ana Montalbán, directora Técnica de la Red de Ciudades que caminan, y Patricia Pérez, directora general corporativa de Atresmedia;

Un compromiso municipal

El manifiesto cuenta con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias, que se encargará de difundir la iniciativa entre las entidades locales. Los ayuntamientos que se adhieran se comprometerán a aplicar medidas técnicas, estructurale4s y normativas para reducir la siniestralidad, tomando como referencia los datos de 2019.

El documento subraya que el peatón es el usuario más vulnerable de la vía públicas, además de ser universal, que todos los ciudadanos son peatones en algún momento. También es el colectivo con mayor número de fallecidos en ciudad y el segundo en heridos graves, lo que refuerza la necesidad de priorizar su protección en las políticas urbanas.

Por ello, entre las principales propuestas destacan la ampliación de zonas peatonales, el incremento de áreas con límites de velocidad de 20 y 30 km/h, la eliminación de obstáculos en aceras y la implementación de sistemas de inteligencia artificial en cruces con alta afluencia para regular los tiempos semafóricos según el flujo de peatones.

El paso de peatones ideal

Una de las iniciativas destacadas del Manifiesto Ponle Freno Peatones 2030 es la creación o modificación de los pasos para peatones. Ana Montalbán, directora Técnica de la Red de Ciudades que caminan, ha presentado una propuesta siguiendo el modelo de Paso de Peatones Ponle Freno.

Entre las características de este paso de peatones, destaca el elevar estos pasos al nivel de las aceras, dotarlos de buena iluminación, que sean generalizados en toda la ciudad y con prioridad peatonal, es decir, sin regulación semafórica en entornos de tráfico calmado. Estas son algunas de las medidas que se adoptarían para conseguir un paso de peatones ideal, según la propuesta.

Percepción ciudadana

El Estudio de Percepción de Peatones en España, presentado en el mismo acto, revela que cuatro de cada diez ciudadanos consideran que la seguridad vial no ha mejorado en los últimos años. Sin embargo, más del 60% de los encuestados cree que la limitación de velocidad a 30 km/h ha contribuido positivamente a la seguridad.

Además, tres de cada cuatro encuestados reclaman un mayor cumplimiento de las normas, incluyendo sanciones a peatones que crucen crucen de forma indebida o distraídos con el móvil.

Pese a ello, el informe deja un dato optimista: el 52% de los españoles considera posible alcanzar el objetivo de reducir a la mitad las víctimas por atropello en 2030, meta principal del manifiesto presentado.

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