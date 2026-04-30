Roban la silla de ruedas eléctrica de una niña de 9 años con discapacidad en Castellón

Como cada noche, la madre de Lina dejó la silla de ruedas eléctrica de su hija en la puerta de su finca. Una silla que hará unos tres años compró por 7.000 euros.

Cuando despertaron este miércoles por la mañana la silla de Lina había desaparecido. "Son la piernas de Lina. Se maneja sola con esta silla", nos cuenta angustiada Lamiae, la madre de la pequeña.

Lina, de 9 años, estudia cuarto de Primaria y nació con una hemorragia cerebral que le provocó una discapacidad motora del 73% "y esta silla es fundamental para su movilidad", nos remarca su madre.

Con el robo de la silla de Lina, Lamiae está muy sorprendida y extrañada. "La dejo siempre ahí, en la entrada de la finca, cuando la compramos, pedí permiso a los vecinos y en ningún momento pusieron problema", "vivimos en este edificio desde hace cuatro años, nunca ha pasado nada, hasta mis vecinos están sorprendidos con lo sucedido" ."Además, quien la ha robado nos ha estado vigilando porque tiene un sistema de bloqueo que, si no lo sabes, no puedes desbloquearla", añade.

Nada más desaparecer la silla de ruedas puso la denuncia y la Policía Nacional ya se ha movilizado para poder encontrar, cuanto antes, la silla de Lina. Mientras, Lina sobrevive gracias a la la silla manual que tenía previamente a la que le han robado.

"Estoy muy nerviosa y desesperada"

El robo de la silla de ruedas de Lina ha hecho que tenga que usar esta otra silla, manual y más ligera, con la que no tiene la misma destreza. Esto provocó que, la mañana del jueves, la pequeña de 9 años sufría una caída cuando estaba en clase y, como consecuencia, una brecha en la frente que ha tenido que ser atendida en el hospital. "Es la primera vez que usa sola esta silla, Lina no se habría caído si no le hubieran robado su silla, estoy nerviosa", concluye la madre.

La madre, de forma desesperada, pide colaboración ciudadana para encontrar la silla de ruedas tan necesaria en el día a día de la pequeña Lina y ha pedido en las redes sociales que, en caso de tener cualquier tipo de información sobre esta silla, se pongan en contacto.

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