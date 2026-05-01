Efemérides de hoy 1 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 1 de mayo?

El 1 de mayo de 2006, el Gobierno de Bolivia promulga el Decreto Supremo 28701, que nacionaliza los hidrocarburos por tercera vez en la historia del país. El presidente Evo Morales anuncia la medida tres meses después del comienzo de su mandato, en un contexto de fuerte respaldo social. El decreto se presenta como una recuperación de los recursos naturales para el Estado. Establece que las empresas extranjeras deben renegociar sus contratos y ceder el control de la producción a la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

La decisión implica el despliegue del Ejército y la ocupación simbólica de instalaciones de las compañías de petróleo y gas natural. Se fija un plazo de 180 días para regularizar la situación de las compañías, muchas de ellas europeas, entre ellas la española Repsol. Según datos difundidos por medios de comunicación nacionales, el Estado pasa a percibir hasta el 82% de los ingresos en los principales yacimientos.

Un 1 de mayo, pero de 1979, Groenlandia se convierte en una circunscripción autónoma del Reino de Dinamarca. Esta medida se formaliza tras la aprobación de un estatuto de autonomía, mediante un referéndum constitutivo celebrado el 17 de enero del mismo año. En las urnas, la decisión es respaldada por más del 70% de los votantes.

Con la entrada en vigor, se establece un parlamento groenlandés, que implica una mayor soberanía en áreas clave para la economía territorial como la educación, la pesca y el medio ambiente. En un contexto en el que la población local demanda un autogobierno de forma mayoritaria, Groenlandia inicia así un proceso de ampliación de competencias y nuevas reformas.

¿Qué pasó el 1 de mayo?

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides dely consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

1786.- Estreno en Viena de la ópera 'Las bodas de Fígaro', de Mozart.

1851.- Inauguración, en el Palacio de Cristal de Londres (Reino Unido), de la primera gran Exposición Universal de la historia.

1886.- Movilización obrera en Chicago (EE UU) en demanda de la mejora de las condiciones laborales, y origen de la celebración del 1 de mayo para reivindicar los derechos de los trabajadores.

1898.- Desastre de Cavite: la flota española es derrotada por la marina de los EE UU en Filipinas.

1925.- Chipre se convierte en colonia británica.

1931.- El presidente Hoover inaugura en Nueva York el Empire State, el edificio más alto del mundo durante 40 años.

1952.- En la Plaza de Mayo (Buenos Aires), Evita Perón pronuncia su último mensaje al pueblo.

1981.- Muere en Torrejón de Ardoz (Madrid), la primera víctima del envenenamiento masivo registrado en España por adulteración de aceite de colza.

1982.- Aviones ingleses llevan a cabo los primeros combates aéreos de la Guerra de las Malvinas.

1995.- Inauguración de Port Aventura, en Salou (Tarragona), el primer parque temático en España.

2011.- El presidente de EE UU, Barack Obama, anuncia la muerte en Pakistán del terrorista más buscado del mundo, Osama Bin Laden, a cargo de un operativo estadounidense. El anuncio, a las 23:35 hora de Washington, se hace cuando ya era 2 de mayo en Pakistán, día oficial de la muerte de bin Laden.

¿Quién nació el 1 de mayo?

1806.- Modesto Lafuente, escritor e historiador español.

1852.- Santiago Ramón y Cajal, médico y científico español, Premio Nobel de Medicina.

1881.- Pierre Teilhard de Chardin, paleontólogo y filósofo francés.

1969.- José Miguel Arroyo, 'Joselito', torero español.

1970.- Juanma Moreno Bonilla, político español, actual presidente de Andalucía.

1980.- Isabelle Geffroy, ‘Zaz’, cantautora francesa.

¿Quién murió el 1 de mayo?

1539.- Isabel de Portugal, reina de España, esposa del rey Carlos I de España y V Alemania.

1873.- David Livingstone, explorador y misionero escocés.

1917.- José Enrique Rodó, escritor uruguayo.

1945.- Joseph Paul Goebbels, político alemán, figura del nazismo.

1994.- Ayrton Senna, piloto automovilista brasileño.

2024.- Victoria Prego, periodista española.

¿Qué se celebra el 1 de mayo?

Horóscopo del 1 de mayo

Santoral del 1 de mayo

Else celebra el Día Internacional del Trabajador.Los nacidos elpertenecen al signo del zodiaco Tauro.Hoy,, se celebra san José Obrero.