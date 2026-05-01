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Muere una persona tras incendiarse una vivienda en Rota, Cádiz

La persona murió tras quedar atrapada en el interior de la vivienda en llamas, por lo que se ha abierto el protocolo judicial.

Ambulancia del 112 Andaluc&iacute;a.

Ambulancia del 112 Andalucía. Europa Press

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Paula Hidalgo
Publicado:

Una persona ha muerto después de que se originase un incendio en la noche de este jueves en un edificio en Rota, Cádiz. Según trasladan desde el 112 Andalucía a EFE, varias personas dieron el aviso alrededor de las 20:35 horas por un fuego declarado en el interior de una vivienda de una tercera planta. Estas llamas provocaban un intenso humo negro que salía por las ventanas.

Inmediatamente, la sala coordinadora activó el Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local y Nacional. Tras desplazarse hasta el lugar, los efectivos confirmaron que había una persona atrapada en el interior del edificio en llamas. Desafortunadamente, la Policía terminó informando que la persona, de la que aún se desconocen más datos personales, había fallecido y que se había abierto el correspondiente protocolo judicial.

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