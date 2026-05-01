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JESÚS TAVIRA

Una deuda de 5.000 euros, el origen del asesinato del empresario Jesús Tavira

Este martes, agentes de la Policía Nacional hallaban un cadáver sepultado bajo el hormigón en un piso de Alicante. Esto fue lo que desencadenó en su asesinato.

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Una deuda de 5.000 euros, el origen del asesinato del empresario Jesús Tavira | Policía Nacional

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Marta Alarcón
Publicado:

Este martes, agentes de la Policía Nacional hallaban un cadáver sepultado bajo el hormigón en un piso de Alicante. Un cuerpo que correspondía con el del empresario alicantino desaparecido hace más de un mes, Jesús Tavira. Pero, ¿Qué fue lo que desencadenó en ese asesinato?.

Según las primeras conclusiones de la investigación policial, el origen de los hechos se sitúa en una deuda relativamente pequeña, de entre 3.000 y 5.000 euros, que habría desencadenado un conflicto fatal.

Tavira, de 63 años, era conocido en el ámbito local por su actividad en el sector de la compraventa de vehículos, desguaces y operaciones vinculadas a préstamos. Este perfil empresarial, en el que son frecuentes los acuerdos informales y transacciones económicas directas, habría sido clave en el desarrollo de los acontecimientos. Las pesquisas apuntan a que uno de sus trabajadores, presuntamente implicado como principal autor, mantenía una deuda con la víctima, lo que habría generado tensiones crecientes.

El cuerpo estaba enterrado bajo dos metros

Lejos de resolverse por vías legales o negociadas, el conflicto derivó en un acto de extrema violencia. El cuerpo de Tavira fue hallado con múltiples heridas de arma blanca, envuelto en plásticos y enterrado bajo más de dos metros de hormigón en una vivienda de la partida de Bacarot, en Alicante. Este intento de ocultación evidencia una clara voluntad de encubrimiento y planificación posterior al crimen.

La investigación de la Policía Nacional sugiere que, además del presunto autor material, participaron otras personas en la ocultación del cadáver y en la quema del vehículo de la víctima, encontrado días después de su desaparición. En total, cuatro individuos han sido detenidos, acusados de delitos que incluyen asesinato, robo con violencia y encubrimiento.

Aunque el móvil económico parece claro, los investigadores no descartan que existieran otros factores agravantes, como disputas personales o desconfianzas acumuladas en el entorno laboral. La brutalidad del crimen contrasta con la cuantía de la deuda, lo que refuerza la hipótesis de que el asesinato no fue únicamente una reacción impulsiva, sino el resultado de un conflicto más complejo.

El caso sigue bajo investigación, mientras se esclarece el grado de implicación de cada detenido, y se reconstruyen con precisión las circunstancias que terminaron en este trágico desenlace.

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Noticias de hoy, jueves 30 de abril de 2026

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