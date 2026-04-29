Encuentran un cadáver sepultado en Alicante que podría ser un empresario testigo del crimen de la viuda de la CAM

Agentes de la Policía Nacional hallaron el martes un cadáver sepultado bajo el hormigón en un piso de Alicante. Podría corresponder a un empresario desaparecido hace más de un mes y que fue testigo en el juicio por el asesinato a tiros en 2016 de la viuda de Vicente Sala, expresidente de la CAM.

El hallazgo del cadáver, según señalan fuentes del caso a 'Europa Press', está pendiente de las pruebas de ADN. Parece indicar que el cuerpo podría pertenecer al empresario desaparecido en Alicante el 18 de marzo, Jesús Tavira, de 63 años. Su vehículo fue hallado calcinado 3 días después. El cadáver se encontraba en estado de descomposición. Por el momento tres personas relacionadas con los hechos han sido detenidos. La investigación continúa abierta.

Según detallaba 'EFE', el cuerpo estaba sepultado en una vivienda de la partida de Bacarot, en el término de la ciudad de Alicante. Se ha detenido tanto al matrimonio propietario de la casa como a un tercer individuo por su supuesta implicación en el presunto crimen. Ahora, las fuerzas de seguridad esperan a los resultados del examen forense que se practicará este miércoles en el Instituto de Medicina Legal de Alicante para terminar de confirmar la identidad del fallecido, seguramente a partir de las huellas dactilares o de otros elementos debido al deterioro de los restos mortales.

Crimen de la viuda del presidente de la CAM

Tavira saltó a la escena mediática a raíz del crimen a tiros en 2016 de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la extinta Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala. Dentro del caso Sala, se documentó que los días previos al asesinato Tavira había mantenido más de 200 comunicaciones con el principal sospechoso, Miguel López, yerno de la víctima que fue declarado no culpable por un jurado popular.

Fue interrogado en varias ocasiones por la Policía Nacional, sin que finalmente se llegara a acreditar la vinculación con los hechos. En sus declaraciones a los agentes, Jesús Tavira dijo que las llamadas se debían a una relación exclusivamente comercial con Miguel López, ya que era el propietario de un desguace de vehículos muy cercano al concesionario de coches Novocar, donde se perpetró el crimen aún sin resolver de María del Carmen Martínez.

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