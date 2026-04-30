Una comunidad de vecinos de Vigo prohíbe fumar en las terrazas y ventanas de las viviendas

“Queda prohibido fumar, vapear o realizar conductas análogas en terrazas, balcones, ventanas, patios u otros espacios comunitarios de uso privativo cuando el humo, vapor, ceniza u olor se proyecte, infiltre o acceda a elementos comunes o a otras viviendas o locales”, así consta en el acta de la última reunión de la comunidad de vecinos de un edificio de la calle Jacinto Benavente, en Vigo. Conclusión: prohibido fumar en tu ventana.

La medida ha sido aprobada con un único voto en contra, el de Isabel, una vecina con la que hoy hemos podido hablar en el portal de su casa. “No estoy de acuerdo, soy fumadora y claro que me va a afectar”, nos cuenta. Acostumbrada a salir a fumar a su terraza y, por supuesto, a recoger sus colillas y no causar trastorno, cree que la medida es extrema. Lo mismo nos dicen otros vecinos. “Yo no soy fumadora, pero cuando a las visitas, por ejemplo, sí que les decía que salieran a fumar”. Ya no podrá ser.

Varios de los vecinos no asistieron a esta reunión y algunos se están enterando aún ahora de la medida, pero todos tendrán que cumplirla. “Yo no sabía nada, pero no estoy de acuerdo tampoco”. En todo caso, la mayoría de ellos lo están y han aprobado la prohibición.

Varios vecinos no asistieron a la reunión

Comentamos con una abogada las implicaciones legales del acuerdo y nos confirma que sí, es viable. “Se puede prohibir en la medida en la que una conducta insalubre puede afectar al resto de los vecinos”, explica María García, del despacho de abogados GLC. Es decir, el humo de un cigarrillo puede afectar al vecino de arriba, por ejemplo, por lo que hay base para establecer esta prohibición.

Cada vez son más las comunidades de vecinos que se plantean medidas similares. “Yo lo veo bien”, nos dice otro vecino de la zona. “Además, luego la gente tira las colillas y está todo hecho un asco; a mí me parece perfecto que lo prohíban”, apunta otra señora. “Por mi parte prohibición total”, sentencia otro.

En contraposición, quien apela a la libertad individual y al respeto a los deseos o necesidades de los demás. “A mí no me gusta que me entre el humo por la ventana, pero también fui fumadora y sé lo que es; no lo prohibiría”, explica otra mujer del barrio. “Prohibir me parece demasiado extremo; es tu casa, que te prohíban en tu domicilio no lo veo”. Con polémica incluida, lo que está claro es que el debate está abierto. Un debate en el que parece que hay un elemento clave: los pisos turísticos.

Los pisos turísticos en el punto de mira

“El problema viene cuando hay comportamientos incívicos en el edificio, y en muchos casos esas situaciones vienen derivadas de los pisos turísticos”, relata un vecino. Evidentemente no todos se comportan de manera inapropiada, pero a veces estar de paso genera cierta sensación de impunidad que no ayuda. “Ahí está el problema, parte de todo el revuelo son los pisos turísticos”. Sea como fuere, esta nueva posibilidad está sobre la mesa y cada vez son más los que se interesan por ella para tratar de instaurarla en su comunidad. Y usted, ¿qué opinión tiene?

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