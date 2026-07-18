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Muere apuñalado un joven de 23 años durante una pelea en Ciudad Lineal, Madrid

Dos menores de 17 años han resultado heridos en el enfrentamiento, que investiga el Grupo V de Homicidios.

Ambulancia del SAMUR

Ambulancia del SAMUR Europa Press

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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Un joven de 23 años ha muerto durante la madrugada de este sábado tras recibir varias puñaladas en el transcurso de una pelea registrada en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, en la que también han resultado heridos dos menores de edad.

El suceso se produjo alrededor de las 23.30 horas del viernes en la calle Elfo, donde los servicios de emergencias recibieron el primer aviso sobre un enfrentamiento, según ha informado Emergencias Madrid.

A su llegada, los sanitarios del Samur-Protección Civil encontraron al joven gravemente herido y practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Otras dos personas, ambas de 17 años, resultaron heridas durante la pelea. Los menores, de nacionalidades colombiana y peruana, fueron atendidos por los servicios sanitarios.

El fallecido era de nacionalidad española, según fuentes próximas a la investigación. El Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de las pesquisas para esclarecer las circunstancias del suceso e identificar a las personas implicadas.

Por el momento, los investigadores no descartan ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de que se trate de un enfrentamiento relacionado con bandas juveniles.

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