Extirpan en Madrid un tumor gigante que asfixiaba a una mujer tras 38 años creciendo en su cuello

Una mujer ha recuperado la respiración, de forma literal, tras ser operada en el Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca, donde le han extirpado un tumor de 1,4 kilos en el cuello que llevaba desarrollándose durante 38 años y que ponía en grave riesgo su vida. La masa, de grandes dimensiones, comprimía la tráquea hasta el punto de dificultarle funciones básicas como respirar, comer o dormir. "Estoy feliz y contenta de estar sin ese bulto en el cuello que me molestaba demasiado", ha asegurado la paciente tras la intervención.

El caso llegó a España de la mano del cirujano torácico Diego González Rivas, que impulsó el traslado de la paciente, de origen peruano, ante la imposibilidad de operarla en su país. La mujer pidió expresamente al doctor González su ayuda, pues en Perú no disponían de los recursos suficientes para hacer frente a la intervención.

Una situación crítica, con riesgo vital inmediato

"El tumor había cerrado más del 90% de la vía aérea. Podía fallecer ahogada en cualquier momento", explicó el especialista, que coordinó un equipo multidisciplinar para abordar una intervención de máxima complejidad. Uno de los mayores retos fue la intubación, ya que apenas había espacio para asegurar la respiración. Finalmente, el equipo de anestesia logró realizarla con la paciente despierta.

La operación requirió la participación de expertos en distintas áreas. Antes de la intervención, se embolizaron los vasos sanguíneos del tumor cervical para reducir el sangrado. Después, los cirujanos lograron aislar y extraer la masa. El Doctor Claudio Frágola, jefe se servicio de otorrino del Hospital Vithas de Aravaca, explica a Antena 3 Noticias los detalles de la operación. El objetivo era "quitar el tumor preservando todas las estructuras nerviosas que pasan por el cuello", relata Frágola.

Todo un éxito

Posteriormente, el equipo médico tuvo que realizar una reconstrucción plástica en la zona afectada, pero "está magnífica y ya vamos a empezar a quitarle los puntos", asegura el doctor Frágola. Ahora, la paciente evoluciona favorablemente y ya ha comenzado su proceso de recuperación tras quitarse 'un gran peso' de encima.

El caso pone sobre la mesa no solo la complejidad de la cirugía, sino también el papel de la cooperación y la solidaridad de los médicos. "Cuando actuar a tiempo marca la diferencia entre la vida y la muerte, la medicina y la solidaridad van de la mano", resumió González Rivas en una publicación en redes sociales.

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