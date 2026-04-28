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Muere Jade Kops, influencer de 19 por cáncer y que dejó un último mensaje: "No estoy lista para irme"

La joven se despidió en redes sociales con un mensaje desgarrador. Ha fallecido por rabdomiosarcoma, un extraño tipo de cáncer.

Muere Jade Kops, influencer de 19 por c&aacute;ncer

Muere Jade Kops, influencer de 19 por cáncerInstagram @mijnlevenmetkanker_

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Manuel Pinardo
Publicado:

Conmoción en Países Bajos tras conocerse el fallecimiento de Jade Kops, la joven influencer de 19 años a causa de un extraño tipo de cáncer.

"Con gran tristeza y un orgullo inmenso por nuestra valiente hija y hermana, queremos comunicarles que Jade falleció en presencia de todos nosotros", daba a conocer su familia en redes sociales.

Extaño cáncer

Jade fue diagnosticada cuando tenía 14 años con rabdomiosarcoma, un cáncer poco frecuente que afecta los tejidos blandos, siendo el sarcoma más común en niños.

Se despidió en redes sociales de sus seguidores con un último mensaje, revelando que "ya no había más tratamientos" para luchar contra la enfermedad. Jade reconoció que todavía "podía hacer planes disfrutar cosas lindas y tener esperanza de más tiempo".

Pero últimamente Jade sentía que "ese control se le escapaba lentamente de las manos". "La bomba de tiempo que hacía tictac explotó. Todo cambió y nada vuelve a ser seguro", escribía.

Recordaba sus días

"Mis días transcurren en la cama, conectada a cuatro bombas de medicación. Me mantienen aquí, pero también me muestran lo cerca que está el final. Cada noche tengo miedo de no despertar a la mañana siguiente. Estoy viviendo la peor pesadilla que podría imaginar", compartía la joven, que consiguió recaudar más de dos millones de euros para la investigación del cáncer infantil en el Prinses Máxima Centrum de Utrecht.

"Tengo miedo de lo que viene y miedo de lo rápido que puede suceder todo. A veces siento que cada día es una batalla que no puedo ganar, sino solo soportar. Quiero seguir aquí. Quiero quedarme un poco más, sentir un poco más y estar cerca un poco más de las personas que amo. Así que si no te vas, si vas a quedarte, querido tumor… entonces, por favor, frena un poco. Dame tiempo. Todavía soy feliz y todavía no estoy lista para irme", concluía su mensaje.

Homenaje en Países Bajos

Este lunes el festival Koningsdag 538 de Breda rindió homenaje a Jade Kops, fallecida recientemente. Las imágenes compartidas en Instagram muestran a los asistentes ovacionándola efusivamente. También se exhibió una fotografía de Kops y se reprodujo la canción "Forever Young" de Alphaville.

La cantante Emma Kok, amiga íntima de Kops, también lamentó su fallecimiento. Compartió en Instagram una foto de ambas en el festival del año pasado con el siguiente mensaje: "Hoy hace un año. ¡Te echo mucho de menos, querida!".

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