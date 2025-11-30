Muere un joven de 18 años en Toledo tras ser atropellado mientras circulaba en patinete

Un joven de 18 años ha fallecido en la tarde de este domingo en Toledo, tras ser atropellado por un turismo cuando circulaba en un patinete eléctrico junto a una mujer.

Los hechos han tenido lugar en el kilómetro 1 de la carretera TO-23, que conecta los barrios de Santa Bárbara y el Polígono, cerca de las 19:00h de la tarde. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los servicios sanitarios no pudieron salvar la vida del joven pese a los intensos esfuerzos de reanimación realizados en el lugar.

Hasta la zona del siniestro se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, una ambulancia de urgencias y una Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI). Al llegar, los sanitarios encontraron al joven gravemente herido como consecuencia del impacto con el vehículo. Aunque se le practicaron maniobras de reanimación durante varios minutos, finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Una mujer resulta ilesa

La otra ocupante del patinete, una mujer de la que no se ha hecho pública su edad, ha resultado ilesa, según han informado fuentes del dispositivo de emergencias. La mujer ha sido atendida en el lugar del accidente y, aunque se encontraba muy afectada emocionalmente por lo ocurrido, no presentaba daños físicos aparentes, por lo que no necesitó traslado al hospital.

Las autoridades han puesto ya en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del atropello. La Guardia Civil y la Policía colaboran en la recopilación de información, la toma de declaraciones y la reconstrucción del accidente, con el objetivo de determinar si se cumplieron las normas de circulación por parte del vehículo implicado, así como las condiciones en las que el patinete eléctrico circulaba por la vía.

Según la actual normativa de la DGT, este tipo de vehículos no permiten que vayan subidas dos personas, puesto que su uso está limitado a un único ocupante por patinete.

Mueren tres jóvenes en una accidente de tráfico en Cantabria

Este mismo domingo ha tenido lugar otro accidente de tráfico que se ha llevado la vida de tres jóvenes, de 22, 23 y 25 años, en Cabezón de la Sal, en Cantabria.

Los hechos tenían lugar alrededor de las 00:30 horas de la noche de este sábado, y los tres fallecidos eran vecinos de Cabezón de la Sal, Casar de Periedo y Virgen de la Plata. Todo apunta a que el conductor habría perdido el control del vehículo, terminando la vida de estos jóvenes en Cantabria.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron La Guardia Civil, sanitarios del 061 y los bomberos, quienes tuvieron que excarcelar al chico que iba en la parte trasera del vehículo, y que seguía con vida cuando llegaron, pero perdía la vida minutos después mientras los servicios sanitarios lo auxiliaban.

Los ayuntamientos cántabros de Cabezón de la Sal y Mazcuerras, han decretado tres día de luto oficial por los jóvenes fallecidos en el accidente de tráfico, y las banderas ondearán a media en todos los edificios municipales "como muestra de dolor y respeto por la pérdida de los tres jóvenes y amigos", según ha trasladado el alcalde de Cabezón de Sal, Víctor Reinoso.

