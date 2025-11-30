Un detenido en la protesta de la organización juvenil Revuelta frente a Ferraz

Este domingo ha tenido lugar una concentración convocada por Revuelta, las juventudes de Vox, frente a la sede del PSOE, contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Una protesta que se ha saldado con un detenido, según ha confirmado la Delegación del Gobierno.

La movilización ha sido impulsada y difundida a través de redes sociales por la organización Revuelta, próxima a Vox, tras la entrada en prisión del exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.

A la llamada del movimiento juvenil en la calle Ferraz, punto habitual de movilizaciones de estos grupos en los últimos meses, han acudido un total de 400 personas bajo el lema 'Todos contra una organización criminal'. La movilización ha durado solamente una hora.

Los manifestantes han arrojado insultos a Pedro Sánchez

La concentración ha tenido un ambiente marcado por consignas e insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Entre los cánticos más repetidos ha destacado: "Pedro Sánchez, a prisión", coreado por los concentrados mientras mostraban pancartas con lemas como "Consumado el golpe, estalla la Revuelta" o "Revuelta frente a la organización criminal". En varias pancartas se ha señalado directamente al jefe del Ejecutivo y a su esposa, Begoña Gómez, cuya imagen aparecía bajo la palabra 'culpable', y en otra de ellas aparecía la cara de Sánchez y la acusación de 'corrupto'.

Momentos de tensión

Aunque la manifestación ha durado solamente una hora, se han vivido momentos de tensión. Los asistentes han increpado a la prensa y a la Policía con gritos de "Prensa Española, manipuladora". Algunos de los participantes han acudido con banderas preconstitucionales o con billetes falsos de 500 euros y la imagen de Pedro Sánchez.

Pese a ser un acto no autorizado, la protesta se ha desarrollado, y la Policía Nacional ha restringido el tránsito de viandantes por la calle Ferraz desde las primeras horas de este domingo de la mañana y después, han cortado el tráfico.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado ante la manifestación de la calle Ferraz en su cuenta de X: "Mi rechazo absoluto a la violencia de los manifestantes en la calle Ferraz. Algunos, por cierto, llevan largo tiempo molestando a esos vecinos y comercios, todas las tardes. La concentración del PP en el Templo de Debod ha sido ejemplar, como siempre".

Otras manifestaciones en Madrid este domingo

Además de la concentración en la Calle Ferraz, este domingo ha tenido lugar una manifestación multitudinaria convocada por el Partido Popular en el Templo de Debod bajo el lema: 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?', y que ha reunido a más de 40.000 personas según la Delegación del Gobierno, y 80.000 personas según el Partido Popular.

Esta movilización ha sido convocada por Alberto Núñez Feijóo para protestar contra "la corrupción" que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez y exigir la convocatoria de elecciones generales, tras el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo.

