El fotomatón retro que arrasa en Barcelona: largas colas para llevarse sus fotos reveladas en papel

Parece sacado de los años 70, pero es la última moda. Un fotomatón analógico restaurado triunfa entre jóvenes y nostálgicos, que hacen cola para llevarse sus fotos reveladas en papel.

Claudia Justes
Publicado:

Podría parecer que hemos viajado varias décadas atrás y que estamos en pleno auge de los años 70... pero no. Lo que tenemos delante es un fotomatón totalmente analógico que, lejos de quedar en el olvido, se ha convertido en la última gran tendencia retro. Una máquina que ha conquistado a jóvenes y nostálgicos, y que hoy revive una manera de hacerse fotos que parecía desaparecida.

"Yo lo conocía por ella y por redes", nos cuenta uno de los clientes, que se atreve por primera vez a probar esta experiencia.

¿Pero cuál es su historia? Francesc Romaní, uno de los socios de Autofoto, nos revela donde empezó todo: "Este fotomatón viene de Montreal. Lo restauramos para traerlo a Barcelona. Estuvo muchos años sin utilizarse, hasta que hace año y medio decidimos ponerlo en marcha". Una decisión que, con el tiempo, se ha convertido en todo un éxito.

Un mecanismo antiguo que marca tendencia

Por dentro, su funcionamiento es un viaje al pasado: piezas mecánicas, poleas, líquido revelador y un proceso químico que revela la imagen igual que hace 60 años. Nada de pantallas digitales ni filtros de móvil. Estamos ante un auténtico laboratorio fotográfico en miniatura que sigue operando con la misma precisión.

"La foto pasa por diferentes aguas, también por un filtro naranja que transforma la película de negativo a positivo, y por más filtros reveladores", detalla Francesc.

Tras meses de trabajo y promoción en redes sociales, la recompensa ha llegado: cada día decenas de personas hacen cola para llevarse su tira de fotos en blanco y negro o color, completamente analógicas.

"Antes no había otra manera de hacernos fotos", recuerda un cliente. Otra joven afirma que "es bonito mantener la tradición de tener fotografías en papel", mientras una tercera subraya que "las imágenes en blanco y negro tienen un encanto especial".

Para algunos grupos, entrar todos en el fotomatón es casi un reto: "Nos hemos colocado mal y no ha salido nada, así que nos han dado otra oportunidad. Como somos seis, entraremos tres y luego las otras tres", comenta entre risas una clienta.

Una reliquia del pasado que demuestra que la autenticidad vuelve a estar de moda... y que seguirá revelando sonrisas durante muchos años más.

