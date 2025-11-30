Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años al chocar su coche contra el muro de una rotonda en Granada

Este domingo, dos jóvenes de 21 y 17 años han muerto a causa de un accidente de tráfico después de que el vehículo en el que viajaban colisionara contra el muro de una rotonda la altura de Huétor Santillán, en Granada, de donde eran las víctimas. Por ello, el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial.

El trágico suceso ha ocurrido sobre las 13:40 horas en la carretera A-4003, en la rotonda que sube a las canteras, según el centro coordinador de emergencias 112. Al parecer, según testigos que presenciaron el accidente, el coche chocó contra el muro de una rotonda. Tras el siniestro, pidieron asistencia sanitaria urgente para los dos ocupantes del turismo, donde estaban atrapados y heridos graves, uno de ellos en parada cardiorrespiratoria.

Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil de Trafico, los Bomberos de Granada y efectivos sanitarios, que movilizaron dos UVI móvil, además de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Huétor Santillán, según informa el centro coordinador de emergencias 112 y recoge EFE.

Tres días de luto oficial

Desafortunadamente, pese a los esfuerzos de los servicios sanitarios, los dos jóvenes han muerto, quienes eran "muy conocidos e integrados en este municipio de menos de 2.000 habitantes", ha asegurado a EFE el alcalde de Huétor Santillán, José Carlos Ortega. Ha añadido que este pueblo "ya sufrió en 2007 la pérdida de otros tres jóvenes, uno de ellos también menor de edad, por un accidente ocurrido en el mismo punto de la carretera", por lo que ha reclamado una solución urgente.

Según ha comunicado el alcalde, los jóvenes volvían de jugar al fútbol con otros amigos y compañeros de su peña de los domingos. El mayor era quien conducía el coche, un joven que además estaba muy involucrado en las actividades teatrales y culturales del municipio. El Ayuntamiento de este municipio, que está "conmocionado", ha decretado tres días de luto oficial desde las 16:30 horas de esta tarde.

