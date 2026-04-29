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Muere un joven de 18 años tras ser rescatado en estado crítico del río Gafos en Pontevedra: investigan una discusión previa con un menor

El joven fue localizado en estado grave en el río a su paso por la calle Rosalía de Castro. La Policía investiga lo ocurrido tras confirmarse que había discutido minutos antes con otro joven menor de edad.

Polic&iacute;a Nacional

Policía NacionalEUROPAPRESS

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Paula Hidalgo
Publicado:

Un joven de 18 años murió este martes por la tarde en Pontevedra después de ser rescatado en estado crítico del río Os Gafos. El suceso ocurrió a la última hora de la tarde, en una zona próxima a la calle Rosalía de Castro, y la Policía Nacional ya trabaja en la investigación.

Fueron varios viandantes los que alertaron al 112 Galicia minutos antes de las 20:00 horas, tras sacar al joven del agua. Según su relato, se encontraba en estado muy grave y algunos testigos indicaron que previamente se había producido una discusión en las inmediaciones.

Hasta el lugar acudieron los servicios sanitarios, que intentaron reanimarlo durante varios minutos. Posteriormente, fue trasladado a un centro hospitalario, donde finalmente acabó muriendo.

Investigación abierta y sin detenidos

Por el momento, no hay ninguna persona detenida. Fuentes policiales han confirmado que se ha identificado a un menor de edad que estaba con la víctima en el momento de los hechos. Este menor habría reconocido que ambos mantuvieron una discusión poco antes de que el joven apareciera en el río, aunque todavía no se han esclarecido las circunstancias de lo ocurrido.

La investigación sigue abierta y los agentes están centrando sus esfuerzos en reconstruir la secuencia de los hechos. Para ello, están revisando las cámaras de seguridad de la zona y recogiendo testimonios que puedan ayudar a conocer lo que ocurrió.

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Noticias de hoy, miércoles 29 de abril de 2026

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