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Incendio Lozoyuela

Dos municipios confinados y una urbanización desalojada por el incendio de Lozoyuela, Madrid

Los ciudadanos de Buitrago de Lozoya y de Puentes Viejas han recibido una mensaje Es-Alert en sus dispositivos electrónicos ordenando el confinamiento.

Foto de archivo - incendios

Foto de archivo - incendios Onda Cero

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Alejandro Lorente
Publicado:

La Comunidad de Madrid ha habilitado la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA por el incendio forestal de Lozoyuela y ha enviado un mensaje a través del sistema Es-Alert para ordenar el confinamiento de la población afectada en la localidad de Buitrago de Lozoya y las pedanías de Cinco Villas y Manjirón, ambas en el municipio de Puentes Viejas.

Además, la Delegación del Gobierno en Madrid advierte de que se está realizando el desalojo preventivo de viviendas aisladas y de la urbanización San Lázaro, en Buitrago de Lozoya. Asimismo, se ha cortado la salida 69 de la A-1.

Pasadas las 16:00 horas, el incendio ha obligado a cortar el carril izquierdo de la A-1 en dirección Burgos a la altura de Lozoyuela durante aproximadamente una hora, aunque ya se ha reabierto al tráfico.

Desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid informan de que actualmente trabajan en la zona del incendio 10 dotaciones terrestres y 6 medios aéreos de Bomberos y Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid. "Los equipos de emergencia continúan desplegados para proteger a las personas y el entorno. Son momentos de coordinación, responsabilidad y trabajo en equipo", ha escrito en la red social X la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Para hacer frente a las llamas, la Guardia Civil mantiene desplegadas patrullas de seguridad ciudadana, las Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía (OMAC) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC). Desde la Delegación del Gobierno piden a la ciudadanía que extreme la precaución, evite desplazamientos innecesarios a la zona y siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

"Por favor, mucha precaución y máxima atención a las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias", comenta el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

El consejero de Presidencia, Justicia, y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha acudido al Puesto de Mando Avanzado desplegado para hacer seguimiento del incendio de Lozoyuela.

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