Un impacto con aves sería la causa del accidente de helicóptero en el río Hudson en el que murieron seis personas

Novedades en la investigación sobre el accidente de un helicóptero en abril de 2025 en Nueva York. En el siniestro murieron seis personas, de las cuales 5 eran miembros de una misma familia de españoles. Ahora, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos apunta que una causa pudo haber sido el impacto de aves contra la aeronave.

El helicóptero cayó en el río Hudson y en el accidente se perdieron las vidas de seis personas. Entre ellas el exconsejero delegado (CEO) de Siemens en España Agustín Escobar, su mujer y sus tres hijos, así como la del piloto del aparato, Sean Johnson.

"Durante el examen del fuselaje y las palas del rotor, se descubrieron fragmentos del núcleo de espuma de las palas del rotor principal y un ala de ave seccionada en el suelo y en los tejados, a unos 600 metros al noroeste del lugar de recuperación de los restos", dice el informe.

En el mismo texto se indica que un especialista en la identificación de plumas participó en el estudio y se adjunta un documento que señala: "Una bandada mixta de gansos de Brant y Canadá impactó en las aspas del rotor y el estabilizador horizontal".

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