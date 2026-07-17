Detenida por apuñalar a un amigo en un Uber tras discutir por beber cerveza en el coche

Una mujer de 32 años ha sido detenida en Florida, Estados Unidos, acusada de apuñalar presuntamente a un amigo con unas tijeras durante un trayecto en Uber después de una discusión sobre el consumo de alcohol en el vehículo.

Según el informe de arresto citado por Law & Crime, los hechos ocurrieron el lunes por la noche, cuando Lynn Marie Zamora y la víctima fueron recogidos por un vehículo de la plataforma de transporte en el Best Western Plus Kendall Hotel & Suites, en Miami. Ambos se dirigían a casa de otro amigo.

De acuerdo con esa versión, Zamora manifestó que quería beber una cerveza durante el trayecto. Sin embargo, la víctima le respondió en varias ocasiones que no podía hacerlo, lo que supuestamente provocó que ella se "irritó" porque él insistía en que no estaba permitido.

El ataque

Según el informe policial, la mujer presuntamente "sacó unas tijeras de su bolso" y apuñaló a su amigo una vez en el bíceps izquierdo y otra en la pantorrilla izquierda.

El conductor del Uber detuvo inmediatamente el vehículo y salió del coche, seguido por la víctima, antes de llamar al servicio de emergencias 911.

Los agentes acudieron al lugar y arrestaron a Zamora, mientras que el herido fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento por unas lesiones que no ponían en peligro su vida.

Antecedentes y situación judicial

La mujer fue acusada de un delito de agresión con agravantes con un arma mortal e ingresada en el Centro Correccional Turner Guilford Knight

Durante una comparecencia por videoconferencia celebrada el miércoles, se conoció que Zamora ya se encontraba en libertad condicional por una condena previa por agresión contra una persona de 65 años o más. También trascendió que contaba con varias condenas anteriores por agresión y lesiones, además de una condena por manipulación de un dispositivo de monitoreo electrónico.

Su abogado solicitó que fuera trasladada a un hospital, aunque el juez rechazó la petición al considerar que antes debía abordarse la presunta vulneración de las condiciones de su libertad condicional en una vista independiente.

El juez ordenó que permaneciera detenida por causa probable y fijó una fianza de 7.500 dólares. Tras conocer la decisión, la acusada se mostró visiblemente alterada y fue escoltada fuera de la sala por un alguacil. La próxima comparecencia por este caso está prevista para el 12 de agosto.

Normas de Uber

Las directrices de la comunidad de Uber establecen que "el consumo de drogas y los envases abiertos de alcohol están totalmente prohibidos al usar la plataforma Uber Marketplace" y recuerdan a los usuarios que "nunca introduzcan drogas ilegales ni envases abiertos de alcohol en un coche".

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