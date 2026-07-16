Los vecinos del edificio derrumbado en Benetússer serán realojados en un municipio próximo

Un total de 15 vecinos que residían en el edificio derrumbado de Benetússer serán reubicados en los próximos días a una nueva vivienda facilitada por el Ayuntamiento. Hasta la fecha, cinco de los afectados pasan los primeros días en un hotel de Alcàsser, mientras otros vecinos se han alojado en casas de amigos y familiares. Además, el consistorio mantiene un seguimiento continuo de la situación y ha puesto a disposición de los vecinos apoyo psicológico y asesoramiento jurídico para facilitarles los trámites y ayudarles a afrontar las consecuencias del grave suceso.

El colapso que sufrió el inmueble el pasado martes no ha provocado heridos ni daños personales gracias a la rápida evacuación de los residentes. Los vecinos abandonaron el interior del edificio tras ver grietas en las paredes de su casa y escuchar ruidos extraños que hacían temer un posible desplome. Los vecinos del tercero cuentan al equipo de Antena 3 Noticias, angustiados y todavía conmovidos, cómo vivieron esos momentos. "Nos asustamos muchísimo. Pensábamos que se trataba de un terremoto".

Emergencias recibió el aviso sobre las 22:00 h aproximadamente. Hasta el lugar, se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Torrent y Catarroja. También, un sargento, un oficial y el inspector jefe del operativo. A su llegada, los bomberos comprobaron piso por piso que el edificio ya estaba vacío. Los equipos establecieron un perímetro de seguridad para evitar riesgos y pocos minutos después, el inmueble se desplomó delante de los vecinos. Las familias recuerdan este momento con tristeza después de ver cómo perdían sus casas y toda una vida construida a base de sudor y esfuerzo. Así lo detalla Darwin, quien avisó a los vecinos del peligro momentos antes del desprendimiento.

Se cree que un exceso de excavación de la vivienda contigua lo provocó

Aunque las causas oficiales del derrumbe no han trascendido ni se conocen, la principal hipótesis apunta a un exceso de excavación de la vivienda contigua que estaba en obras desde la semana pasada. A lo largo de estos días, los peritos evaluarán daños y confirmarán si existe relación entre ambos hechos. Manuel Lozano, propietario de la planta baja denuncia la desaparición de la máquina excavadora que estaba siendo objeto de investigación.

Por su parte, la Policía Local desconoce cuándo ha sucedido esta retirada que es parte esencial del estudio y que podría ser determinante para conocer el origen. Los agentes aseguran que se abrirán diligencias tras confirmar que no contaban con autorización.

Los damnificados quedan a la espera de conocer más información durante estos días de incertidumbre y miedo tras haber perdido toda su vida y mantienen la esperanza de poder recuperar algunos bienes materiales, aunque denuncian el intento de hurtos por las noches. Vecinos de viviendas de la Plaza 25 de abril de Benetússer han ofrecido su apoyo en esta situación tan complicada que atraviesan estas familias.

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