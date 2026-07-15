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Mueren dos menores y su madre ahogados cuando se bañaban en el río Esca, Navarra

. Las víctimas, vecinos del Valle, han muerto cuando se bañaban en el río Esca.

Imagen del coche de la Guardia Civil

Imagen del coche de la Guardia Civil EFE

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Luis Alcantud
Luis Alcantud
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Una madre y sus dos hijos menores de edad han muerto este miércoles ahogados en la presa navarra de Roncal, en el río Esca. Así lo ha confirmado la Guardia Civil a EFE. Las víctimas, vecinos del Valle, han muerto cuando se bañaban en el río Esca, a la altura del pueblo. Hasta la zona han acudido Bomberos de Navarra, un helicóptero medicalizado, equipo médico Ambulancia SVB, dos ambulancias SVA, Policía Foral y Guardia Civil que no han podido hacer nada para salvar sus vidas.

El trágico suceso ha ocurrido minutos antes de las 17.00 horas. Según las primeras informaciones, la causa del fallecimiento "podría deberse a un posible ahogamiento".

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