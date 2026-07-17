Un joven pierde una oreja tras una pelea en un bar y la Policía la encuentra al día siguiente en el establecimiento

La Guardia Civil, la Policía Local y la Ertzaintza han detenido a tres personas por una pelea ocurrida durante una fiesta de cumpleaños en el municipio gallego de Culleredo, en A Coruña. En esa fiesta un joven que reside en el País Vasco ha perdido una oreja, la cual han encontrado horas más tarde los agentes en dicho local.

Según confirma la Guardia Civil, este suceso se produjo en un establecimiento de ocio ubicado en O Burgo, en Culleredo, donde a las cinco de la madrugada se desencadenó una pelea multitudinaria entre los asistentes al evento y otros clientes del local.

En un primer momento, un hombre de 42 años residente en Culleredo fue trasladado de urgencia al hospital por una herida abierta en la ceja. Cuando fue trasladado al hospital, los agresores ya habían huido, por lo que no estaban en el local al llegar las fuerzas de seguridad.

Cuando al día siguiente los agentes realizaban la inspección ocular del escenario de la reyerta, encontraron en el suelo una oreja humana. La posterior investigación los llevó al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, donde en aquel momento se intervenía a un joven de 18 años por ese motivo.

La localización de la oreja hizo posible que fuese reimplantada con éxito, mientras continuaban las pesquisas para esclarecer lo sucedido. Tanto el joven como parte de su entorno familiar residían en Euskadi, de manera que la Guardia Civil estableció un canal de colaboración operativa con la policía vasca para el pleno esclarecimiento de los hechos. Después de la investigación, que incluyó la toma de declaraciones y la identificación de todos los participantes en la riña, fueron detenidas tres personas y otras ocho han quedado en condición de investigadas.

Arrancan la oreja de un mordisco a un hombre durante una pelea en Tui

Un hombre tuvo que ser hospitalizado por lesiones graves en una oreja a consecuencia de una pelea en Tui. La víctima perdió parte de la oreja izquierda por un presunto mordisco de su atacante.

Por la gravedad de las lesiones, la Policía Local de Tui presentó una denuncia de oficio ante la Guardia Civil para lo que se encuentran recabando todas las pruebas posibles para que el autor o autores no salgan impunes.

Estos hechos tuvieron lugar en un local de ocio nocturno del conjunto histórico de Tui. Al parecer, la pelea se inició en el interior de uno de los negocios y se trasladó al exterior, aunque, por ahora, se desconocen los motivos que dieron pie a la trifulca.

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