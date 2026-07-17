Noticias de hoy, viernes 17 de julio de 2026

Plaga de incendios por todo el territorio. El más grande el de Orés en Aragón, pero preocupan también los fuegos de Lozoyuela en la Comunidad de Madrid y de Guadalajara.

Mala calidad del aire en Nueva York

Deficiente calidad del aire en Nueva York. Así ha ido cubriéndose de humo el estadio donde se jugará la final entre España y Argentina. Los incendios de Canadá están afectando tanto a la ciudad, como al estado de Nueva Jersey. Exponerse un día a ese humo equivale a fumar 10 cigarrillos. Se espera que la lluvia del fin de semana disipe esta amenaza.

La Copa del Mundo espera al campeón

La Copa del Mundo ya espera al campeón, al ganador de la final. Esperemos que una final con Lamine Yamal porque en las últimas horas han saltado las alarmas en la Roja tras verle sentado, con un enorme vendaje en el muslo, sin entrenar. Los argentinos acaban de llegar a Nueva York.

Trump acusa a China de injerencias en las elecciones

El último discurso de Trump a la nación revienta de golpe su nuevo idilio con China. Acusa al gigante asiático de hacerle perder las elecciones de 2020 manipulando datos de millones de votantes estadounidenses.

Un detenido por el incendio de Lozoyuela

Una persona ha sido detenida como sospechosa de prender un fuego, el de Lozoyuela, que está fuera de control. La UME ya está trabajando en la zona. Hay más de 70 evacuados de un campamento y 2.000 personas están confinadas.

12.000 hectáreas calcinadas en Aragón

El más grande todos los que están ahora activos es el declarado en Orés, Aragón. El fuego devora ya 12.000 hectáreas, y tiene un perímetro de 60 kilómetros. Un gigante incontrolado. El viento, las altas temperaturas y la baja humedad no ayudan. Hay cerca de 700 vecinos evacuados de seis localidades.

La Audiencia Provincial de Madrid mantiene el jurado popular

Jurado popular para Begoña Gómez. La audiencia provincial de Madrid ha ratificado esa decisión del juez Peinado, pero revoca sus medidas cautelares. Se le debe devolver el pasaporte. Será juzgada por dos delitos: malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Se le retiran las acusaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida.

El TJUE respalda la ley de amnistía

Satisfacción en Waterloo. Puigdemont más cerca de regresar después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalase la ley de amnistía. La decisión de los magistrados establece que la norma es compatible con el derecho comunitario. Los independentistas presionan a los tribunales españoles para que apliquen la ley