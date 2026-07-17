Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 17 de julio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 17 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 17 de julio de 2026 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Plaga de incendios por todo el territorio. El más grande el de Orés en Aragón, pero preocupan también los fuegos de Lozoyuela en la Comunidad de Madrid y de Guadalajara.

Mala calidad del aire en Nueva York

Deficiente calidad del aire en Nueva York. Así ha ido cubriéndose de humo el estadio donde se jugará la final entre España y Argentina. Los incendios de Canadá están afectando tanto a la ciudad, como al estado de Nueva Jersey. Exponerse un día a ese humo equivale a fumar 10 cigarrillos. Se espera que la lluvia del fin de semana disipe esta amenaza.

La Copa del Mundo espera al campeón

La Copa del Mundo ya espera al campeón, al ganador de la final. Esperemos que una final con Lamine Yamal porque en las últimas horas han saltado las alarmas en la Roja tras verle sentado, con un enorme vendaje en el muslo, sin entrenar. Los argentinos acaban de llegar a Nueva York.

Trump acusa a China de injerencias en las elecciones

El último discurso de Trump a la nación revienta de golpe su nuevo idilio con China. Acusa al gigante asiático de hacerle perder las elecciones de 2020 manipulando datos de millones de votantes estadounidenses.

Un detenido por el incendio de Lozoyuela

Una persona ha sido detenida como sospechosa de prender un fuego, el de Lozoyuela, que está fuera de control. La UME ya está trabajando en la zona. Hay más de 70 evacuados de un campamento y 2.000 personas están confinadas.

12.000 hectáreas calcinadas en Aragón

El más grande todos los que están ahora activos es el declarado en Orés, Aragón. El fuego devora ya 12.000 hectáreas, y tiene un perímetro de 60 kilómetros. Un gigante incontrolado. El viento, las altas temperaturas y la baja humedad no ayudan. Hay cerca de 700 vecinos evacuados de seis localidades.

La Audiencia Provincial de Madrid mantiene el jurado popular

Jurado popular para Begoña Gómez. La audiencia provincial de Madrid ha ratificado esa decisión del juez Peinado, pero revoca sus medidas cautelares. Se le debe devolver el pasaporte. Será juzgada por dos delitos: malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Se le retiran las acusaciones por corrupción en los negocios y apropiación indebida.

El TJUE respalda la ley de amnistía

Satisfacción en Waterloo. Puigdemont más cerca de regresar después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalase la ley de amnistía. La decisión de los magistrados establece que la norma es compatible con el derecho comunitario. Los independentistas presionan a los tribunales españoles para que apliquen la ley

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Un detenido y más de 100 evacuados por el incendio de Lozoyuela, entre ellos 50 niños: hay miles de confinados y carreteras cortadas

Vista del incendio de Lozoyuela desde la localidad vecina de Mangirón.

Publicidad

Sociedad

Los bomberos trabajan para apagar las llamas

Última hora de los incendios en España en directo: Siete localidades evacuadas por el incendio en Guadalajara y 2.000 hectáreas quemadas

Imagen del coche de la Guardia Civil

Un joven pierde una oreja tras una pelea en un bar y la Policía la encuentra al día siguiente en el establecimiento

Imagen del Hospital Can Misses de Ibiza

Muere un joven tras ser apuñalado con una botella rota durante una pelea en Ibiza

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 17 de julio de 2026

Más de 2.600 artículos intervenidos en un punto de distribución de productos falsificados en Huelva
Productos falsificados

Camisetas de fútbol, perfumes y bolsos: desarticulado un punto de distribución de productos falsificados en Huelva

La Comunidad se personará como acusación popular en la causa contra el detenido por el incendio de Lozoyuela
INCENDIO MADRID

El detenido por el incendio de Lozoyuela tiene antecedentes, intentó huir y tenía material inflamable

Los distintos responsables políticos anunciaban la detención y las acciones legales que van a emprender contra el sospechoso de provocar el fuego: "uno de los más graves y complejos de los últimos años en la Comunidad de Madrid".

Un avión de Malaysia Airlines es derribado por un misil
Efemérides

Efemérides de hoy 17 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 17 de julio? 

Consulta las efemérides de hoy 17 de julio de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Vista del incendio de Lozoyuela desde la localidad vecina de Mangirón.

Un detenido y más de 100 evacuados por el incendio de Lozoyuela, entre ellos 50 niños: hay miles de confinados y carreteras cortadas

La calima marca en Canarias un récord mundial de contaminación, así captó la NASA la entrada del polvo en suspensión

El polvo del desierto sahariano aumenta un 25% en la última década en Europa, según un estudio

Cola para el concierto de Alejandro Sanz

Cinco días en la cola para disfrutar de cerca de Alejandro Sanz

Publicidad