Investigan al operador del teleprónter de Donald Trump por presuntas apuestas sobre sus discursos

Las autoridades de Estados Unidos investigan al operador del sistema de teleprónter utilizado por el presidente Donald Trump, por presuntamente realizar apuestas en mercados de predicción sobre el contenido de los discursos del mandatario, una actividad con la que habría obtenido ganancias cercanas a los 100.000 dólares.

Según ha informado la radio pública NPR, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), organismo encargado de supervisar este tipo de plataformas, analiza las operaciones realizadas por el trabajador, quien supuestamente ganó más de 90.000 dólares en una de las principales webs de predicción.

El empleado ha sido suspendido de empleo y sueldo

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha confirmado posteriormente la investigación, y ha señalado que el empleado ha sido suspendido de empleo y sueldo por decisión del presidente mientras se esclarecen los hechos.

Leavitt ha afirmado que Trump considera la situación "profundamente lamentable" y "una vergüenza", además de indicar que el investigado está colaborando con las autoridades. También ha explicado que otra persona asumirá el manejo del teleprónter durante el próximo discurso televisado del presidente.

"Normas éticas muy estrictas"

La portavoz ha recordado que la Casa Blanca mantiene estrictas normas éticas que prohíben expresamente este tipo de conductas, y ha subrayado que todos los empleados reciben orientación sobre estas obligaciones antes de incorporarse al servicio del Gobierno. "Aquí, en la Casa Blanca, existen normas éticas muy estrictas que prohíben explícitamente este tipo de conductas, y la oficina del Consejero de la Casa Blanca deja esto muy claro a todos los que aceptamos trabajar en el Gobierno al servicio del presidente", ha sentenciado la portavoz.

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