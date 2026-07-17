Efemérides de hoy 17 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 17 de julio? 

El 17 de julio de 2014, el vuelo 17 de Malaysia Airlines es derribado por un misil antiaéreo. El avión, un Boeing 777-200ER, que cubre la ruta entre Ámsterdam y Kuala Lumpur, sobrevuela el este de Ucrania cuando es alcanzado en una zona controlada por grupos prorrusos. El incidente se produce en el contexto de la guerra del Donbás. La aeronave se estrella cerca de la localidad de Grábove y provoca la muerte de las 298 personas que viajan a bordo, entre pasajeros y miembros de la tripulación.

La mayoría de las víctimas son ciudadanos neerlandeses, aunque también fallecen personas de otras nacionalidades. Las investigaciones internacionales concluyen que el aparato es derribado por un misil tierra-aire Buk trasladado desde Rusia. Se trata del segundo incidente de la aerolínea en menos de cinco meses, tras la desaparición de un vuelo en el mes de marzo. Es considerado como el desastre aéreo más grave de la década de 2010.

Un 17 de julio, pero de 1951, se celebra la coronación del rey Balduino de Bélgica, convirtiéndose en el quinto rey de los belgas tras la abdicación de su padre, Leopoldo III de Bélgica. El relevo se produce en medio de una fuerte tensión política, derivada de la llamada “Cuestión Real”, un debate sobre la actuación de Leopoldo III durante la Segunda Guerra Mundial y su regreso al país tras el conflicto.

Balduino, que tiene 20 años en el momento de su acceso al trono, asume la jefatura del Estado con el objetivo de favorecer la estabilidad institucional. Su reinado se prolonga durante más de cuatro décadas, hasta su fallecimiento en 1993. Su reinado está marcado por la evolución hacia un modelo federal y el fortalecimiento de las instituciones europeas en Bruselas.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 17 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 17 de julio?

1918.- Son fusilados el zar Nicolás II y la mayoría de la familia imperial rusa en Ekaterimburgo por orden de los bolcheviques.

1936.- Comienza en Melilla el golpe de Estado contra la república en España.

1945.- Inaugurada la Conferencia de Potsdam (Alemania).

1969.- Comienza el caso de la empresa Maquinaria Textil del Norte de España (Matesa), una estafa millonaria que afecta a esferas del franquismo.

1975.- Las naves 'Soyuz XIX' y 'Apollo 18' se acoplan en la primera misión conjunta.

1979.- La francesa Simone Veil se convierte en la primera mujer elegida presidenta del Parlamento Europeo.

1981.- La aviación israelí comienza a bombardear Beirut y sur del Líbano. Destruyen el cuartel general de la OLP y causan más de 300 muertos.

1989.- Polonia y la Santa Sede restablecen relaciones diplomáticas, interrumpidas en 1945.

1994.- Brasil conquista su cuarto mundial de fútbol al vencer a Italia, en Los Ángeles (EE.UU.).

2000.- Bachar al Asad toma posesión como presidente sirio tras la muerte de su padre.

2019.- El narcotraficante mexicano Chapo Guzmán es condenado a cadena perpetua en EE.UU., más 30 años adicionales.

¿Quién nació el 17 de julio?

1763.- John Jacob Astor, comerciante alemán.

1899.- James Cagney, actor estadounidense.

1932.- Joaquín Salvador Lavado, 'Quino', dibujante hispano-argentino.

1954.- Angela Merkel, política alemana.

1965.- Santiago Segura, director y actor español.

1998.- Felipe Juan Froilán de Marichalar, primogénito de la infanta Elena de Borbón.

¿Quién murió el 17 de julio?

1790.- Adam Smith, economista británico.

2001.- Maurice Bévére, 'Morris', creador del cómic de Lucky Luke

2018.- Yvonne Blake, expresidenta de la Academia Española de Cine.

2019.- Emilio Ybarra, expresidente del banco español BBVA.

2021.- Pilar Bardem, actriz española.

2024.- Rosa Regás, escritora española.

¿Qué se celebra el 17 de julio?

El 17 de julio se celebra el Día Mundial de la Justicia Internacional y el Día Internacional del Tatuaje.

Horóscopo del 17 de julio

Los nacidos el 17 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 17 de julio

Hoy, 17 de julio, se celebran san Alejo y santa Marcelina.