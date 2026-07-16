La madre de Noelia denuncia dos presuntas violaciones que desencadenaron la eutanasia de su hija

La madre de Noelia ha denunciado dos presuntas violaciones que, según sostiene, marcaron el inicio del proceso que terminó con la eutanasia de su hija. Representada por Abogados Cristianos, Yolanda ha explicado en un vídeo que ha difundido en redes sociales, que ha presentado dos denuncias ante las Fiscalías de Barcelona y Tarragona para que se identifique y juzgue a los presuntos responsables de las agresiones.

La decisión llega después de que Noelia le entregara un diario con nuevos detalles sobre lo ocurrido. Lo hizo en marzo de este mismo año, el mismo día en que recibió la prestación de ayuda para morir en un hospital de Cataluña. Según la familia, ese cuaderno contiene información inédita sobre las presuntas agresiones y fue la voluntad expresa de la joven que los hechos no quedaran sin investigar.

"Estoy convencida de que mi hija no quería que esto quedara impune. Por eso habló de las violaciones antes de morir y por eso, el mismo día de su eutanasia, me entregó su diario. Ahora me toca a mí luchar para que se haga justicia", afirma su madre en el vídeo.

La eutanasia de Noelia, la primera por motivos de salud mental

El caso de Noelia tuvo una amplia repercusión pública por la batalla judicial que rodeó su solicitud de eutanasia. La joven, que padecía una paraplejia derivada de un intento de suicidio, solicitó acogerse a la Ley de Eutanasia.

Esta petición, según ella y su madre, se derivó del agotamiento físico y mental tras una serie de graves traumas, incluyendo dos agresiones sexuales -las que ahora denuncia Yolanda- y un intento de suicidio en 2022 que la dejó con paraplejia, dolor crónico y dependencia total.

Su padre trató de frenar el procedimiento alegando que su decisión estaba condicionada por problemas de salud mental, mientras que ella defendió en todo momento que había tomado la decisión de forma libre y consciente. Finalmente, los tribunales avalaron el proceso y la eutanasia se llevó a cabo el 26 de marzo de 2026 en Sant Pere de Ribas, Barcelona.

Con las denuncias presentadas ahora, la familia materna busca que la Justicia investigue si las presuntas agresiones sexuales denunciadas influyeron de forma determinante en el deterioro de Noelia y que, en caso de acreditarse los hechos, se depuren las correspondientes responsabilidades penales.

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