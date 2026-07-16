El polvo del desierto sahariano aumenta un 25% en la última década en Europa, según un estudio

Mientras los gases contaminantes procedentes del transporte, la industria y los hogares siguen bajando, gracias a las normativas vigentes, el polvo del desierto sahariano sigue una tendencia opuesta. Según el investigador del CSIC, Xavier Querol, en nuestro país, durante un tercio del año, llegan masas de aire procedentes del Sáhara y en muchos de esos días, la cantidad de partículas puede superar el límite diario recomendado, por lo que supondría un riesgo para la salud.

Según los investigadores, la causa principal del fenómeno es una alteración en la circulación atmosférica que atrae masas de aire procedentes de África hacia Europa. Así pues, la sequedad detectada en el norte de África provoca un aumento de las emisiones de polvo del desierto. En este contexto, Kaspar Dällenbach, investigador del Paul Scherrer Institute aclara que dicho aumento también lo favorecen los gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera asociados al calentamiento global. Por lo tanto, esto genera sequía en ciertas regiones y la expansión de zonas desérticas.

España es uno de los países más expuestos al polvo sahariano

Todo nuestro territorio sufre las consecuencias intensamente. La región más afectada es Canarias, porque en palabras de Querol: "Los vientos alisios transportan el polvo africano hacia el Caribe". La Península también está expuesta ya que, por ejemplo, cuando hay un anticiclón en el norte de África, este flujo se ve arrastrado directamente hacia la zona peninsular.

Los datos del IDAEA-CSIC calculan que la frecuencia de los episodios de polvo es la más alta en Canarias, afectando un 40% del total de días del año. En el sur peninsular los días corresponden a un 35%, mientras que en el noreste en torno a un 25-30%.

¿Cómo afecta el polvo en la calidad del aire?

Antes de este trabajo, en 2008, el IDAEA-CSIC publicó un estudio en colaboración con el Instituto de Salud Global de Barcelona donde advertía de un posible aumento de la mortalidad durante los días con episodios de mayor cantidad de polvo africano.

Los autores de este nuevo estudio han puntualizado que la mejor estrategia sería establecer sistemas de alerta para concentraciones elevadas en todo el continente, muy similares a los que se utilizan para detectar los episodios de contaminación en zonas urbanas.

Este organismo y el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas) operan conjuntamente desde 2001 con un sistema de alerta temprana gracias a un convenio con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El sistema envía predicciones con 24 horas de antelación a más de 250 direcciones, incluyendo hospitales. Así, los colectivos más vulnerables pueden tomar medidas preventivas a la mayor brevedad.

Consecuencias para la salud y medidas preventivas

Aunque el polvo sahariano sea un contaminante natural, afecta a la visibilidad, contribuye al empeoramiento de enfermedades como el asma y supone un mayor riesgo para colectivos vulnerables. Por otro lado, a nivel ambiental, afecta la eficiencia de los paneles solares porque se deposita sobre ellos, y a los transportes.

Los expertos recomiendan mejorar los sistemas de predicción frente a episodios de calima para avisar a tiempo a la población y al personal sanitario, por ejemplo, dar un aviso en las aplicaciones meteorológicas. Durante los episodios intensos de polvo, las recomendaciones principales son: reducir la actividad física al aire libre, mantener las ventanas cerradas y utilizar mascarillas.

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