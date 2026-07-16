Cinco días en la cola para disfrutar de cerca de Alejandro Sanz

El muelle de A Coruña acoge este sábado, 18 de julio, uno de los eventos musicales más esperados de toda Galicia este verano: el concierto de uno de nuestros cantantes más internacionales: Alejandro Sanz. Un espectáculo en el que el malagueño, además de tocar sus temás más clásicos como 'Amiga mía', 'Corazón partío' o 'Y si fuera ella' presentará su último trabajo, 'Y ahora qué+?', el cual da nombre a este tour.

Y hay quienes llevan meses esperando con ansia este momento, tachando días en el calendario… y ahora, que lo ven muy cerca, tienen claro que quieren escuchar y sentir a este artistazo desde la primera fila.

Una emoción que lleva a algunos a hacer cola durante cuatro días

La ilusión por tener a escasos centímetros de distancia a su ídolo ha llevado a algunas fans, como María, a decidir hacer cola durante varios días frente a la puerta del recinto, y eso que incluso hay alerta por tormentas en las próximas horas.

A pesar de residir en la propia ciudad, y de, por tanto, tener su casa a escasos minutos del muelle donde tendrá lugar el concierto, María no dudó ni por un minuto que iría allí con la antelación que fuese necesaria para ser la primera. Y, para aguantar, ha ido acompañada por una amiga, para irse dando relevo y que la espera no se haga tan pesada: "Nos estamos relevando, mi compañera ahora ha ido a descansar. -Nos explica- Ella lleva desde el martes, y yo desde ayer, miércoles".

Asegura que no lo lleva mal: "Se está bien, es como estar en la playa" dice. Aunque tiene claro que ella hubiese elegido otra ubicación para tan ansiado concierto: "Yo prefería que lo hicieran en el Coliseum, porque aquí puede ver el concierto casi quien pase por la calle" afirma.

Rebeca, de Vigo, encabeza otro grupo, de 5 personas, de distintos puntos del país, que llevan también desde el martes, a las 8 de la mañana, haciendo cola. Se conocieron en las giras, llevan 33 años siendo fans, y no se pierden un concierto.

10.000 almas se unirán este sábado para disfrutar de la increíble voz de Alejandro Sanz. Aunque algunas, como la de María, estarán más cansadas que el resto.

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