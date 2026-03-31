Muere un hombre en Girona tras caerle encima parte de la carga de un palé que transportaba en una fábrica

Un hombre que trabajaba en una fábrica del sector alimentario ha muerto este martes en un accidente laboral después de que le haya caído parte de la carga de un palé durante su turno en una fábrica de Sant Joan les Fonts, Girona, según informan los Mossos d'Esquadra.

El aviso se ha notificado la mañana de este martes sobre las 7:30 horas y el trabajador, un hombre de 30 años, ha resultado inicialmente herido de gravedad.

No han podido hacer nada

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado diversas patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana y de Investigación de la comisaría de los Mossos de Olot, así como efectivos del Sistema de Emergencias Médicas y dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat.

Los sanitarios no han podido salvar la vida del trabajador y los Mossos d'Esquadra han puesto lo sucedido en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia y del Departamento de Empresa y Trabajo de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.

Las causas por las que parte de la carga del palé ha caído sobre el empleado de esta fábrica del sector alimentario se encuentran ahora en proceso de investigación.

Otro fallecido en Tarragona

Un hombre de 61 años ha muerto este lunes en Ulldecona, Tarragona, al precipitarse por un desnivel con el volquete que conducía mientras realizaba trabajos de mantenimiento en caminos, según han informado los Mossos d’Esquadra. El aviso se ha recibido a las 10.25 horas y las causas del accidente están siendo investigadas.

Los agentes han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia y del Departamento de Empresa y Trabajo. Los servicios sanitarios han atendido a la víctima en el lugar, pero no han podido hacer nada por salvarle la vida.

Hasta el punto, se han desplazado tres patrullas de los Mossos d’Esquadra de la comisaría de Amposta, cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, efectivos de la Policía Local y del Sistema de Emergencias Médicas, que ha activado también un helicóptero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.