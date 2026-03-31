Muere el anestesista Juan Maeso, condenado a 1.933 años de prisión por contagiar masivamente la hepatitis C en Valencia

El anestesista Juan Maeso condenado a 1.933 años de prisión por contagiar masivamente la hepatitis C a 275 pacientes, ha muerto este lunes en Valencia según ha confirmado el despacho de su abogado.

Juan Maeso salió en marzo de 2023 en libertad condicional tras haber pasado más de quince años en prisión y debido a su delicado estado de salud. Unos hechos que se produjeron entre 1988 y 1997.

Hepatitis C en Valencia

El caso salió a la luz en 1998, cuando comenzó a detectarse un número inusual de infecciones de hepatitis C en cuatro hospitales de Valencia, uno público y tres privados, y se confirmó que el foco del brote era el propio anestesista, portador del virus de la hepatitis C.

En septiembre de 2005 comenzó el juicio por este contagio masivo en el que, dada su magnitud, fue necesario habilitar una sala especial en la Ciudad de la Justicia de Valencia que diera a cabida a 153 abogados y 114 procuradores.

Más de 600 testigos

Para el juicio, se requirió la presencia de más de 600 testigos, entre los que se encontraban afectados, médicos, directivos de los diferentes hospitales y cargos del Gobierno valenciano.

Llegaron a la conclusión de que el médico, se inyectaba parte de las sustancias anestésicas que iba a administrar a los pacientes, y que lo hacía con la misma aguja.

Los resultados indicaron que los 275 pacientes infectados, provenían de un mismo foco. Tras 17 meses de juicio, la Audiencia de Valencia condenó en 2007 a la Generalitat con el pago de una indemnización de más de 20 millones de euros como responsable civil subsidiaria y a Juan Maeso una pena de 1.933 años de prisión.

Suspendido cautelarmente

En abril de 1998 el anestesista fue suspendido cautelarmente de sus funciones como jefe del mencionado servicio de La Fe. El foco de las sospechas estaba en él tras las infecciones con su presencia como denominador común.

El primer contagio atribuido a Maeso, según la sentencia de instancia, fue el 15 de diciembre de 1988, a una niña de cinco años, y el último el 27 de enero de 1998, a una paciente de 51 años que había sufrido una rotura de cadera y que fue intervenida en la Casa de la Salud.

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