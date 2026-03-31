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Muere una mariscadora en Porto do Son, A Coruña, tras ser arrastrada por un golpe de mar

La mujer estaba faenando en Baroña, en la localidad coruñesa de Porto do Son.

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Miriam Vázquez
Publicado:

Muere una mariscadora tras ser arrastrada por un golpe de mar. Los hechos han ocurrido en la localidad coruñesa de Porto do Son. La fallecida estaba faenando en Baroña en el momento de la tragedia. La central de Emergencias apunta que la mujer fue arrastrada por un golpe de mar cuando extraía percebe. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, el servicio de Guardacostas y Urgencias Sanitarias, según ha concretado el 111.

La predicción meteorológica da este martes para Galicia temperaturas mínimas en ascenso, máximas en ascenso o con pocos cambios. Viento de flojo a moderado, con intervalos fuertes. Por unos instantes, sus compañeros la perdieron de vista, pero pudieron sacarla del agua poco después, aún sin tiempo suficiente para la movilización de los recursos de Salvamento Marítimo y del Servizo de Gardacostas de Galicia. En una planeadora fue conducida al puerto más próximo para que recibiera asistencia médica aunque la mujer ya había fallecido

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