Muere un hombre de 67 años aplastado por una retroexcavadora en Alicante

Un hombre de 67 años ha perdido la vida este sábado tras sufrir un accidente laboral en una planta de hormigón situada en el municipio de Castalla, en la provincia de Alicante. El trabajador ha quedado atrapado después de que la retroexcavadora que manejaba volcara.

El accidente se ha producido en el kilómetro 0 de la carretera CV-811. Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, el aviso se ha recibido a las 11:09 horas de la mañana. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del parque de bomberos de Ibi, entre ellos un sargento, un cabo y seis bomberos, además de una unidad de mando, una bomba rural pesada y un furgón de salvamento para intervenir en el siniestro.

A pesar de la intervención de los servicios de emergencia, los sanitarios que han acudido a la zona únicamente han podido confirmar el fallecimiento del trabajador.

Dos hombres mueren aplastados por tractores

A principios de este mes ocurrían otras dos noticias similares, pero esta vez en dos accidentes laborales en Cuenca y Alicante. En el primero de ellos, perdía la vida un hombre de 45 años tras ser arrollado por un tractor mientras se encontraba trabajando en una parcela agrícola situada en San Lorenzo de la Parrilla, en la provincia de Cuenca.

El suceso tuvo lugar cerca de las 13:00 horas de la tarde, según informaban fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado para atender al trabajador. A pesar de la intervención de los servicios de emergencia, el trabajador perdía la vida como consecuencia del accidente.

El segundo tuvo lugar en Alicante, cuando un varón de 70 años perdía la vida tras quedar atrapado bajo un un tractor en una zona de almendros en Benigembla, según informaba el Consorcio Provincial de Bomberos. Una mujer fue la que dio al voz de alarma pero cuando llegaron los equipos de rescate, no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre.