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Noticias de hoy, sábado 17 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 17 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, sábado 17 de octubre de 2026

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Las comparecencias de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, la crisis migratoria en Ceuta o las protestas en Francia, entre las noticias más relevantes de este sábado, 17 de octubre.

Pedro Sánchez, en el Comité Federal del PSOE

Pedro Sánchez ha optado este sábado por convertir el Comité Federal del Partido en un acto de campaña a su medida. Ha llegado de la mano de su esposa, Begoña Gómez, quien está a la espera de juicio con jurado por malversación y tráfico de influencias. Allí, el líder del Ejecutivo ha querido dejar un mensaje de unidad: "Estamos más unidos y fuertes que nunca".

Alberto Núñez Feijóo: "Mi compromiso es llegar, trabajar y resolver"

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este sábado en el XII Congreso Estatal de Unidad Progresista de la ONCE, celebrado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde ha defendido la necesidad de reforzar el Estado del bienestar, mejorar la gestión de los servicios públicos y favorecer el acceso al empleo ordinario de las personas con discapacidad, sin olvidar el papel del empleo protegido y los centros especiales de empleo.

Continúa la tensión en Ceuta

Marruecos sabía lo que podía ocurrir en Ceuta antes de que se produjera la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio. Así lo concluye el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en un informe remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga lo sucedido en la ciudad autónoma y al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias.

El documento, de una veintena de páginas, sostiene que las autoridades marroquíes conocían con antelación las convocatorias difundidas en redes sociales, para cruzar la frontera coincidiendo con la Fiesta del Trono.

Rebeca Torró sustituye a Montse Mínguez

Este sábado, Rebeca Torró ha sido nombrada nueva portavoz del PSOE después de la renuncia de Montse Mínguez, que dimite en medio de la controversia por los negocios inmobiliarios de su pareja.

La decisión se ha tomado durante una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE celebrada este sábado en Fuenlabrada, antes de la convocatoria del Comité Federal de la formación socialista.

Un vecino mata a machetazos a dos hermanastros en el rellano de su portal en Mataporquera, Cantabria

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial

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Sociedad

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, sábado 17 de octubre de 2026

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