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Un terremoto de magnitud 4,2 se deja sentir en la provincia de León y varios puntos de Galicia

El epicentro del terremoto se situó en la localidad leonesa de Benuza.

Terremoto en León

Un terremoto de magnitud 4,2 se deja sentir en la provincia de León y varios puntos de Galicia | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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La localidad leonesa de Benuza ha sido el epicentro del terremoto de magnitud 4,2 sentido en centenares de municipios de esa provincia y de Galicia. El Instituto Geográfico Nacional ha informado de que alrededor de las 22:34 horas del jueves tuvo lugar el temblor que posteriormente dio paso a varias réplicas en la zona con magnitudes que van desde el 2,4 al 1,3, algunas en superficie, lo que provocó que el temblor fuera más perceptible para la población.

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 recibió varias llamadas en las que se avisaba de temblores de tierra en diversas localidades de la comarca leonesa de El Bierzo, sin que haya constancia de daños personales ni materiales.

La Axencia Galega de Emerxencias (Axega) informó de que el terremoto se dejó sentir en diversos puntos de la comunidad gallega y que, pese a atender múltiples llamadas de particulares, tampoco se registraron daños personales ni materiales. En Galicia se sintió en Lugo, Guntín, O Barco de Valdeorras, Teo, A Pobra do Brollón, Outeiro de Rei, Meira, Chantada, Padrenda y Sarreaus.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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