Asesinan a tiros a un tatuador en un estudio de Barcelona

Dos hombres armados mataron a tiros a un tatuador en una tienda de tatuajes en Badalona. Los hechos ocurrieron este viernes por la tarde, cerca de las 18:30 horas, cuando dos individuos abrían fuego contra un hombre en la avenida de Martí y Pujol, a la altura del número 301.

La víctima, que era el tatuador de dicho local, perdía la vida en el acto tras recibir varios disparos. Los dos pistoleros huyeron a pie inmediatamente del lugar, y ahora los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana siguen buscándolos.

Cuando el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) llegó al lugar del tiroteo, los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida a la víctima. Según ha adelantado el periódico El Caso, el cadáver presentaba un disparo en la cabeza, aunque no se descarta que hubiera podido haber recibido más.

La División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo de las investigaciones.

Matan a tiros a un cirujano de Marbella

Este mismo mes tenía lugar un suceso similar, pero esta vez en Marbella, donde un cirujano plástico perdía la vida tras recibir varios disparos en la cabeza cuando se encontraba en la clínica de cirugía. Días después, la Policía Nacional detenía a un joven de 18 años como presunto autor de los hechos.

El suceso tuvo lugar un lunes, cerca de las 18:00 horas de la tarde, en la clínica Cirumed, en el edificio Panorama de la localidad malagueña, cuando de repente el agresor entró en las instalaciones y disparó al cirujano. El tirador, un individuo vestido de negro, con el rostro cubierto, casco y capucha, habría llegado hasta la cínica en moto.

El arrestado se dirigió hasta el despacho en el que se encontraba el médico y su pareja, y le habría disparado en la cabeza en varias ocasiones. Posteriormente, salió huyendo de la clínica de forma rápida, y se marchó por una vía poco transitada.

Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis, entre ellas, la de que pueda tratarse de un cliente descontento.