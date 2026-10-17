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TRÁGICO SUCESO

Detienen a un hombre de 61 años tras apuñalar en el abdomen a su mujer en Palma

La mujer, de 57 años, ha tenido que ser ingresada en la UCI del Hospital de Son Espases.

Policía de Palma

Policía de Palma Europa Press

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

Una mujer de 57 años ha tenido que ser ingresada en la UCI del Hospital de Son Espases, en Palma, tras haber sido apuñalada por su pareja en su vivienda. El hombre, de 61 años, ha sido detenido por la Policía Local de Palma y la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron este jueves, cerca de las 21:45 horas de la noche, en la calle Arxiduc Lluís Salvador de Palma, muy próxima a la plaza de toros. Según ha detallado el periódico Última hora, habría sido el propio autor de los hechos el encargado de llamar a emergencias para contarle lo ocurrido.

Inmediatamente después se desplazó hasta la vivienda una Patrulla de la Policía Local de Palma, y atendieron a la víctima mientras llegaban los equipos sanitarios. La mujer se encontraba herida con una cuchillada en el abdomen, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital donde sigue continúa ingresada.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, se está haciendo cargo de las pesquisas, mientras que el hombre ya ha sido arrestado.

Apuñalan a un médico en plena calle en Barcelona

Hace tan solo dos días ocurría otra noticia similar, pero esta vez en Barcelona, donde un médico era atacado en plena calle. Según informaba la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitar, Nuria Parlon, el ataque se "habría producido con un arma blanca y de noche". Afortunadamente la vida del sanitario no corre peligro.

Según escribía Parlon en su cuenta de X, "Un médico del CAP de Torrelló ha sufrido una agresión grave con arma blanca. No peligra su vida. La investigación está en marcha y los Mossos trabajan para detener al agresor. Esta violencia no tiene cabida en nuestra sociedad. No la toleramos, ni la normalizamos. Todo mi apoyo a la víctima", apuntaba.

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