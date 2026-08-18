Muere el niño herido de gravedad tras ser atropellado por un tractor el sábado en Burgos

El niño de 10 años herido de gravedad el pasado sábado tras ser atropellado por un tractor en Espinosa de los Monteros (Burgos) ha muerto este lunes en el Hospital de Cruces (Barakaldo, Bizkaia). Ha fallecido por las lesiones tras el accidente. Lo ocurrido en Burgos está siendo investigado por las autoridades.

Según han podido confirmar a EFE fuentes oficiales y del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros, el niño ha fallecido este lunes. El pasado sábado se encontraba en la localidad burgalesa veraneando con su familia, aunque residía en Bizkaia. El accidente mortal ocurrió sobre las 22:30 el 15 de agosto en la plaza Sancho García.

El niño cruzó de manera sorpresiva la carretera y el tractor no pudo hacer nada por evitar el atropello, según han contado a EFE fuentes de la Guardia Civil. Han señalado que el conductor del tractor dio negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas a las que se sometió, práctica habitual cuando se registra un accidente de estas características.

Vecinos detallaron que el pequeño habría salido de entre dos autobuses que se encontraban en ese momento en la plaza para trasladar a un pueblo cercano a los jóvenes que iban a disfrutar de las fiestas, y ni el menor ni el conductor tuvieron tiempo de reaccionar para evitar el atropello. El accidente movilizó a agentes de la Guardia Civil y profesionales de emergencias sanitarias, que trasladaron a Cruces al niño, que quedó inconsciente y con un grave golpe en la cabeza.

La gravedad de las heridas generó confusión en las primeras horas tras el accidente y el propio Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros publicó el domingo un mensaje de pésame por el fallecimiento en sus redes sociales, junto con una convocatoria de un minuto de silencio para el lunes, que finalmente fue retirada. El niño ha estado ingresado en estado muy grave en el hospital vizcaíno hasta este lunes, que ha muerto a consecuencia de las lesiones sufridas en el atropello.