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NARCOTRÁFICO

Desmantelan una base logística del narcotráfico en Cádiz con más de 10.000 litros de gasolina

A los cinco arrestados se les atribuye, presuntamente, la comisión de delitos de contrabando, tenencia de sustancias explosivas o inflamables y pertenencia a organización criminal.

Desmantelan una base logística del narcotráfico en Cádiz con más de 10.000 litros de gasolina

Desmantelan una base logística del narcotráfico en Cádiz con más de 10.000 litros de gasolina

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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La Guardia Civil ha desarticulado una infraestructura logística vinculada al narcotráfico en Conil de la Frontera, en Cádiz, donde se almacenaba combustible destinado al abastecimiento de embarcaciones de alta velocidad utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. La operación se ha saldado con cinco detenidos y la intervención de más de 10.120 litros de gasolina.

Durante la investigación, los agentes han intervenido un total de 405 garrafas de combustible destinadas a suministrar a estas embarcaciones. En el registro de una vivienda utilizada como base de operaciones, realizado la semana pasada, se localizaron otras 61 garrafas preparadas para su uso, una embarcación robada, una furgoneta de alquiler y diversos materiales empleados para construir estructuras de embarcaciones. También se encontraron bidones estancos utilizados habitualmente para transportar suministros.

Las primeras investigaciones permitieron identificar una organización criminal integrada por vecinos de Conil de la Frontera y La Línea de la Concepción. El grupo utilizaba la vivienda de uno de sus miembros como lugar de almacenamiento y preparación antes de llevar a cabo sus actividades.

Según las pesquisas, los integrantes operaban habitualmente en la costa de Conil, donde proporcionaban combustible y otros recursos a las embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Además, se encargaban de realizar trasvases de suministros y relevos de tripulación.

Cinco personas detenidas

Los principales responsables de la organización, que ya han sido detenidos, utilizaban el inmueble para pasar la noche antes de sus operaciones y guardar las garrafas de gasolina y otros materiales en distintas dependencias auxiliares.

A los cinco arrestados se les atribuye, presuntamente, la comisión de delitos de contrabando, tenencia de sustancias explosivas o inflamables y pertenencia a organización criminal. La investigación continúa abierta y los agentes están analizando la posible implicación de decenas de personas relacionadas con los hechos.

La operación ha sido desarrollada por el Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de Conil de la Frontera.

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