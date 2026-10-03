MUERTE TRÁGICA
Muere un trabajador de 45 años tras ser arrollado por un tractor en una finca agrícola de Cuenca
Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado para atender al trabajador.
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Un trabajador de 45 años ha fallecido este sábado después de sufrir un atropello con un tractor, mientras se encontraba trabajando en una parcela agrícola situada en San Lorenzo de la Parrilla, en la provincia de Cuenca.
El suceso ha tenido lugar alrededor de las 13:23 horas, según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado para atender al trabajador. A pesar de la intervención de los servicios de emergencia, el trabajador ha perdido la vida como consecuencia del accidente.
Muere un niño de 10 años tras ser atropellado por un tractor en Burgos
Hace apenas dos meses ocurría un suceso similar, pero esta vez en Burgos, donde un niño de 10 años perdía la vida tras ser atropellado por un tractor en el municipio de Espinosa de los Monteros.
El niño habría cruzado de manera sorpresiva la carretera y el tractor no pudo hacer nada por evitar el atropello, según contaron a EFE fuentes de la Guardia Civil. Señalaron que el conductor del tractor dio negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas a las que se sometió, práctica habitual cuando se registra un accidente de estas características.
Vecinos detallaron que el pequeño habría salido de entre dos autobuses que se encontraban en ese momento en la plaza para trasladar a un pueblo cercano a los jóvenes que iban a disfrutar de las fiestas, y ni el menor ni el conductor tuvieron tiempo de reaccionar para evitar el atropello. El accidente movilizó a agentes de la Guardia Civil y profesionales de emergencias sanitarias, que trasladaron a Cruces al niño, que quedó inconsciente y con un grave golpe en la cabeza.
El menor permaneció ingresado en el hospital en estado muy grave durante dos días, y el lunes perdía la vida a consecuencia de las lesiones sufridas en el atropello.
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